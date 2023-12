Brasília

Representantes da Fazenda no Carf, o conselho de recursos dos contribuintes, entregaram os cargos nesta quarta (20).

O presidente, Carlos Higino de Alencar, não estava presente e a carta de renúncia conjunta foi entregue ao secretário-geral. No total, ela incluiu 48 conselheiros. Restam agora somente 22 julgadores.

Fachada externa do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) - André Corrêa/Senado Federal

Como noticiou o Painel S.A., a debandada dos auditores estava prevista como manifesto contra o rompimento de um acordo fechado com o governo em torno do pagamento do bônus de eficiência.

Para o vice-presidente da Unafisco Nacional, Kléber Cabral, a inédita renúncia de conselheiros resulta da "iniciativa desastrosa do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, no afã de impedir o direito de greve."

A categoria estava em paralisação devido ao descumprimento do acordo, mas a Fazenda, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), obteve uma decisão da ministra do STJ Regina Helena Costa, que determinou a retomada dos julgamentos do Carf, mantendo a paridade (entre integrantes do governo e dos contribuintes) por sessão.

De acordo com a Unafisco, a ação judicial acabou inviabilizando as sessões, além da potencial anulação de dezenas de bilhões de reais em julgamentos sem o quórum definido pelo STJ.

A Fazenda esperava arrecadar cerca de R$ 50 bilhões com os julgamentos previstos no Carf até o fim deste ano.

Com Diego Felix