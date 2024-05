Brasília

O ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, assinam nesta segunda (3), em Riade, na Arábia Saudita, um acordo com o Lulu, gigante multinacional que opera uma rede de hipermercados e lojas de varejo nos Emirados Árabes Unidos.

O protocolo de intenções faz parte do programa Trade Marketing, que prevê o uso de redes famosas em diversas regiões do mundo para a promoção de produtos e marcas brasileiras.

O bilionário M.A. Yusuff Ali, dono do Lulu Group, no Fórum Mundial Econômico - Hamad I Mohammed - 28.abr.24/Reuters

Famosa no mercado saudita, a rede Lulu opera hoje com 260 lojas nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) e prevê a abertura de outras 100 unidades até 2030.

Sediada em Abu Dhabi, foi fundada pelo bilionário M.A. Yusuff Ali, que, em 2016, comprou o Scotland Yard Building, em Londres, no Reino Unido.

Seu grupo possui participações minoritárias no aeroporto de Cochim, na tradicional Companhias da Índias Orientais (10%), e numa empresa de alimentos sofisticados.

O objetivo da parceria do Brasil com o Lulu é expandir o acesso aos produtos nacionais no exterior, oferecendo ao consumidor contato direto com artigos e mercadorias do Brasil.

Em outubro, está prevista a Semana do Brasil nas principais lojas do Lulu na Arábia Saudita, com distribuição de amostras, degustações e sessões de cooking show.

Até 200 produtos brasileiros serão selecionados pela rede de hipermercados, que cuidará também da compra e logística de importação a outros países que contam com lojas do grupo.

Com Diego Felix