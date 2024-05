Brasília

O acordo entre o Brasil e o Paraguai sobre a tarifa de Itaipu destinará US$ 300 milhões (equivalente a R$ 1,5 bilhão) antes usados em obras na bacia do rio Paraná, onde fica a hidrelétrica, para manter a estabilidade do preço até 2026.

Como noticiou a Folha, os termos finais do acordo foram acertados nesta terça (7) e preveem, além da estabilidade da tarifa até 2026, o fim da obrigatoriedade de compra do excedente da energia do lado paraguaio.

As comportas de um vertedouro de Itaipu Binacional, a segunda maior hidroelétrica do mundo - Rubens Fraulini - 14.jan.23/Itaipu Binacional/Divulgação

As negociações foram conduzidas pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) que, a pedido do presidente Lula, conseguiu destinar a diferença de valor resultante da negociação —cerca de US$ 3 por MWh (megawatt-hora)— para a modicidade tarifária (abatimento nas contas de luz) no Brasil.

Antes, esse dinheiro servia para uso político no Paraná. Líderes de partidos políticos concordaram que esses recursos fossem repartidos por toda a população, especialmente em ano de eleições municipais.

A tarifa de Itaipu será mantida em US$ 16,71 o MWh (megawatt-hora), viabilizando o valor aprovado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) de R$ 205 o MWh.

O Paraguai pretendia que essa tarifa fosse de US$ 22,70. Ao final, Silveira conseguiu que fosse fechado a US$ 19,28 até 2026, mas, para os brasileiros, será mantida em US$ 16,71.

Essa diferença será devolvida ao Brasil pelo Paraguai na hora do repasse e será integralmente destinada à modicidade tarifária (redução da tarifa). Após 2026, a tarifa cai para cerca de US$ 12.

Em troca, o Paraguai se comprometeu a assinar em seis meses o Anexo C, documento que sela os termos do acordo, para que seja submetido ao Congresso.

As negociações foram conduzidas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Pelo lado paraguaio, o presidente, Santiago Peña, atuou diretamente.

Segundo interlocutores, haverá um mecanismo de compensação pelo Paraguai para que a energia consumida pelos brasileiros não sofra aumento até 2026.

A minuta prevê que o Paraguai passe a vender o excedente de sua energia de forma direta, disputando mercado com geradores brasileiros. O Brasil também fica livre de consumir, obrigatoriamente, essa energia excedente, mais cara do que a gerada internamente.

Com Diego Felix