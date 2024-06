Brasília

A Coca-Cola, marca conhecida por 94% da população mundial, usou uma campanha publicitária para acelerar o cumprimento de suas metas ambientais e reduzir custos de produção.

Até 2025, a fabricante pretende usar somente embalagens recicladas e, até 2030, para cada garrafa (ou latinha) vendida, a empresa recolherá outra para ser reciclada.

A Coca-Cola é uma das maiores empresas de bebidas do mundo - SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

Os resultados financeiros dessa estratégia ainda não são conhecidos, mas a campanha "Recycle me" [Recicle-me] faturou o Grand Prix de Cannes na categoria "Print and Publishing". É o maior prêmio da publicidade.

A peça foi produzida pela agência Ogilvy e, no Brasil, teve parceria exclusiva da Folha, que publicou uma sequência de três páginas no jornal impresso e nas plataformas digitais.

A ideia dos criadores foi usar o logo da marca e usá-lo deformado, como ele se revela em uma latinha ou uma garrafa amassada para a reciclagem.

Na avaliação dos jurados, a força do logo da marca é tão grande que, mesmo deformado (uma reciclagem dele próprio), ele continua sendo associado à Coca-Cola.

A mensagem de que o produto continua sendo Coca-Cola mesmo reciclado é a aposta da companhia para que os consumidores sejam mais conscientes em relação ao descarte das embalagens —algo que a empresa quer estimular não somente porque colabora com o meio ambiente, mas porque reduz custos da operação.

Com abrangência global, a campanha foi lançada inicialmente nos EUA e atingiu 140 milhões de interações na primeira semana de exibição. Na América Latina, ela começou a ser veiculada no fim do ano passado e os resultados ainda estavam sendo analisados quando foi inscrita em Cannes.

Este é o segundo Grand Prix de Cannes que uma agência vence em parceria com a Folha. A gigante das bebidas Diageo ganhou o prêmio na categoria "Entertainment for Music" com uma campanha do uísque Johnnie Walker.

Batizada de "Errata at 88", a peça produzida pela agência AlmapBBDO fez uma reparação à musa da Bossa Nova Alaíde Costa que, por ser mulher e negra, foi esquecida como ícone do movimento na apresentação ocorrida em 1962 no Carnegie Hall, em Nova York (EUA), e que projetou o gênero brasileiro para o mundo.