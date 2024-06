Brasília

A Huawei vai usar inteligência artificial para monitorar caranguejos no Marajó (PA), maior ilha fluviomarinha do mundo. A ideia é, analisar a população de animais para avaliar o impacto das mudanças climáticas.

Segundo a companhia, o caranguejo-do-mangue ou caranguejo-uçá foi a espécie escolhida para ser monitorada por ser uma espécie indicadora da saúde dos manguezais, também conhecidos como os berçários naturais.

Logo da Huawei na sede da empresa, em Shenzhen (China) - Tyrone Siu - 17.abr.12/Reuters

Batizada de Tech4Nature [Tecnologia para a Natureza, em uma tradução livre], a iniciativa será lançada na China nesta quinta (6) e é fruto de uma parceria com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

A gigante chinesa vai monitorar taxas de natalidade e mortalidade, entre outros indicadores, de caranguejos que ficam na Reserva Extrativista Marinha de Soure.

Com forte presença no Brasil, a Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e uma das marcas mais valiosas do mundo, de acordo com a Forbes.

A fabricante possui quatro unidades de negócios no Brasil: o grupo dedicado às operadoras, que oferece equipamentos e infraestrutura de telecomunicações; a área que atende às necessidades do mercado corporativo, fornecendo soluções e infraestrutura em TIC; a Huawei Cloud, com os serviços de nuvem pública e híbrida e soluções para dar escala aos negócios com estabilidade e segurança; e a Huawei Digital Power, com soluções inteligentes voltadas para geração, distribuição e armazenamento de energia fotovoltaica.

A empresa também desenvolve projetos na área de soluções automotivas inteligentes e dispositivos para o consumidor final, como smartwatches, roteadores, smartphones e outros. Com aproximadamente 207 mil funcionários em todo o mundo, a companhia atende a mais de três bilhões de pessoas no mundo.

A Huawei também é uma das empresas que mais investe em pesquisa no mundo e se tornou uma das maiores detentoras de patentes do globo.

com Diego Felix