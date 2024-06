São Paulo

O faturamento das pequenas e médias empresas (PMEs) subiu 10% em maio deste ano na comparação com o mesmo período de 2023. No acumulado do ano, ele foi de 13,5%.

Os destaques ficaram para as companhias da indústria, que tiveram alta de 12,6%, comércio (9,4%), serviços (6,7%) e infraestrutura (6,4%).

Comércio em rua de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo - Rubens Cavallari - 25.nov.23/Folhapress

O Índice de Desempenho Econômico é um levantamento da Omie, empresa que fornece uma plataforma de gestão para as empresas.

Entre os setores avaliados, somente o varejo avançou com menor força e fechou o mês de maio com faturamento 1,6% maior do que em 2023.

No varejo, segmentos como vestuário e acessórios, artigos e joalherias e calçados não conseguiram aproveitar a comemoração do Dia das Mães e encerraram o mês com retração.

Por outro lado, lojas de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, produtos alimentícios e de materiais de construção tiveram evolução no faturamento.

Felipe Beraldi, economista e gerente de indicadores da Omie, afirma que os indicadores são puxados por uma evolução da renda e do consumo das famílias, além dos efeitos da robustez do mercado de trabalho no país. A tendência, no entanto, é de desaceleração.

"A expectativa é de um impulso cada vez menor vindo da expansão da renda e o segmento das pequenas e médias empresas volte a depender mais do estímulo vindo do crédito. Contudo, a conjuntura atual indica que há pouco espaço para o Banco Central seguir com cortes expressivos de juros nos próximos meses", diz o economista.

Outra preocupação se relaciona com as chuvas no Sul, que devem impactar a economia com mais força nos próximos meses.

O índice da Omie monitora empresas com faturamento de até R$50 milhões anuais, divididas em 678 atividades econômicas. A companhia recebe dados de mais de 150 mil clientes.

Com Diego Felix