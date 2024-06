Brasília

Empreendedores de pequeno porte já tomaram R$ 1,2 bilhão em garantias do Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa (Fampe) do Sebrae para empréstimos junto a bancos.

No total, cerca de 20 mil operações foram realizadas com os recursos do fundo, ferramenta do Programa Acredita, do governo federal.

Sede do Sebrae, em Brasília - Reprodução

Segundo o Sebrae, o volume registrado entre janeiro e maio deste ano representa 140% de aumento em relação ao mesmo período de 2023.

Quase 30 instituições bancárias se habilitaram para ofertar os recursos, possibilitados com o aporte de R$ 2 bilhões do Sebrae para a viabilização de R$ 30 bilhões em crédito nos próximos três anos.

"Os empreendedores de pequenos negócios enfrentam um sistema financeiro que foi feito para as grandes empresas", diz Décio Lima, presidente do Sebrae. "Cerca de 6,3 milhões de microempreendedores estão inviabilizados economicamente. Antes do Programa Acredita, somente 12% das micro e pequenas empresas obtiveram crédito."

Lima explica que quase nove em dez dos empresários não conseguiam financiar os seus negócios junto a bancos por falta de garantia.

Geografia do dinheiro

Os estados que saíram na frente na distribuição das garantias foram Minas Gerais (21% das operações realizadas), Paraná (19,7%), São Paulo (14,9) e Santa Catarina (10%).

O Sebrae informa ainda que os pequenos negócios representam atualmente 95% das empresas brasileiras, geram 30% do PIB e concentram 8 em cada dez empregos.

com Diego Felix