São Paulo

O Brasil foi selecionado pela primeira vez para integrar uma pesquisa global da empresa de inteligência de dados NielsenIQ com frequentadores de bares, restaurantes e cafés.

Mais da metade (57%) costuma frequentar restaurantes. As churrascarias lideram com 40% da preferência, seguidas pelos cafés (37%), bares e botecos (25%).

Além de revelar que a paixão nacional é a cerveja, o instituto verificou o poder que os chamados estabelecimentos de rua têm para ditar padrões de consumo dentro das casas brasileiras.

Os dados revelam que quase metade (48%) dos consumidores brasileiros visitaram esses locais pelo menos uma vez por semana nos últimos três meses.

A cerveja é apontada como a bebida favorita de consumidores de bares e restaurantes - Rafaela Araújo - 19.jun.24/Folhapress

A NielseIQ chama de "On Premise" o consumo de produtos em estabelecimentos comerciais e de "Off Premise", o consumo dentro de casa.

A pesquisa de usuários "On Premise" é realizada há mais de dez anos e é feita duas vezes por ano. Para a edição brasileira, foram ouvidos 7.500 consumidores.

Quatro em cada cinco consumidores afirmaram haver chance de comprarem uma bebida testada em um bar ou restaurante para ser consumida depois em casa, o que mostra o poder dos estabelecimentos na promoção de novidades ou tendências entre os consumidores.

Nesse grupo, 47% apontaram a cerveja como a bebida favorita para o consumo nos estabelecimentos. Em seguida estão o vinho (28%) e bebidas destiladas (22%). O uísque foi a subcategoria em que os consumidores estão mais propensos a gastar mais por uma bebida de qualidade.

A NielsenIQ também inaugura no Brasil um banco de dados com estabelecimentos de alimentação e bebidas, o chamado "outlet index". Com ele, as empresas conseguem saber o tamanho e a forma do canal de consumo, com segmentação disponível para ajudar fornecedores a otimizares estratégias de vendas e melhorar a distribuição.

Com Diego Felix