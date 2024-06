São Paulo

O Movimento Brasil Competitivo, organização que desenvolve iniciativas de governança nos setores público e privado, vai entregar, nesta quinta (20), à prefeitura de São Vicente (SP) um plano de desenvolvimento no setor de infraestrutura portuária para os próximos oito anos.

A ideia do projeto é alavancar a expansão econômica da cidade e fortalecer o desenvolvimento da cidade paulista, que comemora 500 anos em 2032.

Vista aérea de praias da baixada santista, Ilha Porchat e praia de Itararé à frente, em São Vicente (SP) - Rubens Chaves - 13.mar.21/Folhapress

Entre as ações propostas no plano estão a implementação de um porto offshore, a inclusão de São Vicente na poligonal do Porto de Santos e a melhoria da infraestrutura logística da cidade.

Todas essas iniciativas preveem a realização de PPPs (parcerias público-privadas) intersetoriais.

"O desenvolvimento portuário e de infraestrutura de São Vicente terá um impacto significativo para o avanço da competitividade do Brasil como um todo. Com o engajamento de diferentes atores sociais, incluindo população, iniciativa privada e academia, será possível transformar o projeto em realidade", ressalta Romeu Neto, diretor executivo do Brasil Competitivo.

A lista integra a carteira de projetos do Avança São Vicente, promovido pela prefeitura de São Vicente em parceria com o Movimento Brasil Competitivo e a Macroplan Consultoria.

São oito projetos voltados à inovação, digitalização, segurança, urbanismo, preservação ambiental, legal e educação.

Segundo o movimento, o plano que será entregue nesta quinta foi elaborado a partir de consultas públicas, fóruns de discussão, workshops e campanhas participativas para coleta de ideias dos moradores da cidade.

com Diego Felix