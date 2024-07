São Paulo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou a liberação de mais de R$ 148,3 milhões em financiamento para a Giga Mais Fibra, empresa que atua no setor de telecomunicações.

Os recursos serão utilizados para expansão de banda larga em 18 municípios do Maranhão e 9 do Pará —aproximadamente 311 mil domicílios estão nessas regiões.

Sede do BNDES no Rio de Janeiro - Rafael Andrade/Folhapress

"A luz do século 21 é a internet, principalmente para os jovens poderem estudar. A educação vai ser cada vez mais digital e presencial. Nesse sentido, universalizar o acesso à internet é fundamental para reduzir as desigualdades no Brasil e uma prioridade do governo do presidente Lula", afirma em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O financiamento será liberado no âmbito do programa BNDES Fust, destinado à melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicações e desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade.

Em maio, o BNDES liberou R$ 146 milhões para banda larga em 168 periferias de Fortaleza (CE).

Com Diego Felix