O Brasil foi o campeão em vendas de camisas oficiais da Seleção (85% do total) com o menor desconto (44%) em relação ao modelo novo. Na outra ponta, o Canadá registrou maior desconto (80%).

É o que mostra um levantamento da OLX, maior marketplace de classificados de produtos usados, autos e imóveis do Brasil com dados de vendas entre janeiro e maio deste ano.

O atacante Vinicius Jr. durante partida da seleção brasileira na Copa América 2024 - Frederic J. Brown/AFP

Atrás do Canadá, segue a Itália, com descontos de 74%, Portugal e Alemanha, com 66% e 65% de desconto, respectivamente.

As da Argentina, na segunda colocação em vendas, registraram descontos de 61% e as do México saíram 50% mais baratas.

Em comercializações, as camisas de segunda mão da Copa América bateram as da Eurocopa. As vendas das seleções latinoamericanas representaram 62% do total e a das europeias, 38%.

Com Diego Felix