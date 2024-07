São Paulo

Exportador de commodities, o Brasil avançou como fornecedor de equipamentos relacionados à energia limpa, segundo dados da balança comercial divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

Entre janeiro e junho, as vendas externas de máquinas de energia elétrica atingiram US$ 377 milhões, maior valor na lista de bens. Os EUA foram o principal destino de transformadores.

Equipamentos mecânicos para manuseio, elevação, guinchos e suas partes giraram US$ 156 milhões, principalmente para países da América Latina.

Vista aérea do Porto de Santos, em São Paulo - Divulgação/Codesp

A perfumaria e o segmento de óleos essenciais também se sobressaíram com vendas de US$ 395 milhões e US$ 331 milhões, respectivamente.

Entre os itens de perfumaria, tiveram destaque as preparações capilares, maquiagem e água de colônia, distribuídos para Singapura, EUA, Argentina e Europa.

No período, o Brasil alcançou novo recorde no valor de exportações com US$ 167,7 bilhões em envios. Na comparação com o mesmo período de 2023, o aumento foi de 1,4%, quando o país exportou US$ 165,2 bilhões.

Apesar do desempenho em produtos de mais valor agregado, os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que os principais produtos com maior participação foram petróleo bruto (US$ 24,4 bilhões), açúcar (US$ 8,7 bilhões), celulose (US$ 5,0 bilhões), café em grão (US$ 4,9 bilhões), algodão bruto (US$ 2,7 bilhões) e minério de cobre (US$ 1,8 bilhão).

Com Diego Felix