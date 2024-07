Brasília

A indústria nacional intensiva em energia embarcou em missão com o governo brasileiro para a Bolívia para, pela primeira vez, negociar diretamente a venda de gás natural.

Há sete anos, fabricantes de vidro, cerâmica, produtos químicos, entre outros, tentam um acordo com o país vizinho sem sucesso.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira

Desta vez, a comitiva, liderada pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), conseguiu colocar em contato representantes da Abrace Energia (grandes consumidores), Abividro (fabricantes de vidros), Abiquim (indústria química), Abceram (cerâmica), entre outros ramos da indústria, diretamente com o presidente da YPFP, que administra o Gasbol, conhecido como gasoduto Brasil-Bolívia.

A ideia é que essas indústrias adquiram diretamente o insumo da estatal boliviana por um preço entre US$ 6 e US$ 7 por milhão de BTU. Antes, a compra era intermediada pela Petrobras, que revendia o insumo a US$ 12.

A média inicial de fornecimento seria da ordem de 4 milhões de metros cúbicos por dia e as entregas começariam em outubro deste ano.

Mediadas por Silveira, que se encontra com o Ministro de Minas e Energia da Bolívia nesta segunda (8), as negociações interessam ao governo boliviano, que tenta melhorar o desempenho do Gasbol, hoje com ociosidade de 50% –a capacidade de escoamento diário é de 30 milhões de metros cúbicos.

Outro impulso, tanto para a Bolívia quanto para o Brasil, virá das negociações de Silveira com a argentina Pluspetrol, que pretende fornecer diariamente até 2 milhões de metros cúbicos de gás da reserva de Vaca Muerta.

Para isso, no entanto, será preciso que a estatal invista em dutos de conexão com a Bolívia para que o gás seja transportado da Argentina, passando pela Bolívia, até chegar no Brasil.

Para o governo brasileiro, essa é uma forma de reanimar a indústria nacional, que hoje opera com taxas de ociosidade de 30% em alguns setores diante dos custos elevados dos insumos e a entrada de importados por preços muito abaixo dos praticados no mercado local.

Com Diego Felix