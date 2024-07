São Paulo

O salário de cerca de 80% dos trabalhadores não cobriu os gastos mensais no primeiro trimestre, principalmente com alimentação, item que mais pesa no orçamento.

Essa realidade, apontada em pesquisa da Ticket, empresa de vales-alimentação e refeição da Edenred Brasil, mostra ainda que, para 25%, os tíquetes representam uma espécie de caderneta de poupança, cobrindo despesas extras.

Os gastos com alimentação estão cada vez mais altos - Gabriel Cabral/Folhapress

Os dez mil entrevistados relataram que contas básicas, como luz, água e telefone foram o segundo gasto que mais consumiu o salário no mês. Em seguida estão gastos com moradia e compra de medicamentos.

Entre as faixas de idade, 84% dos entrevistados entre 29 e 40 anos relataram dívidas. Todas as outras estão com percentuais na casa dos 80%, exceto os entrevistados entre 61 a 67 anos que apresentaram índice de 66%.

Com Diego Felix