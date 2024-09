Brasília

A Motion Picture Association (MPA), associação que representa os estúdios de cinema de Hollywood, TV e streaming, anuncia nesta quinta (19) a chegada de Prime Video e Amazon MGM Studios como associados.

O grupo se integra efetivamente em outubro, mas já colaborava com a associação desde 2017 como integrantes do conselho de governança da Aliança para Criatividade e Entretenimento, a principal coalizão contra a pirataria do mundo.

Logo da Amazon Prime em evento da plataforma - Francis Mascarenhas/Reuters

Atualmente, fazem parte da aliança Netflix, Paramount Pictures, Prime Video & Amazon MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios e Warner Bros. Discovery.

A MPA atua no mundo todo para promover a indústria, proteger o conteúdo de seus associados em todas as telas e apoiar modelos de distribuição inovadores que ampliam as opções de visualização.

Charles Rivkin é o presidente e CEO.

Taxação de big techs

No Brasil, a associação intensificou sua atuação junto ao Congresso e ao governo diante da possibilidade da taxação das big techs, um dos assuntos que preocupam o setor no momento.

O setor como um todo, incluindo produtores de conteúdo nacionais, discordam da possível cobrança pelo governo, mas há uma forte pressão das operadoras de telefonia e internet –que reclamam de investimentos desmedidos devido à explosão do consumo de dados.

O Brasil é um país estratégico para os produtores de conteúdo devido ao elevado consumo de internet e streaming.

Antes da pandemia, o Brasil já despontava como o segundo país que mais consome streaming, perdendo somente para a Nova Zelândia, segundo o Streaming Global do Finder.

Com Diego Felix