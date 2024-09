Brasília e São Paulo

Comunicado da fundadora do Pró Criança Cardíaca, Rosa Celia Pimentel Barbosa, chamou a atenção da comunidade médica neste domingo (1), que acompanha o projeto criado há 28 anos e já atendeu gratuitamente mais de 16 mil crianças.

A nota foi vista como alerta à Amil, que, sob nova gestão, lançou uma ala pediátrica batizada com o mesmo nome: Pró-Criança Amil.

A médica Rosa Celia, fundadora do Pró Criança Cardíaca, com as crianças atendidas pelo programa - Divulgação / Pro Criança Cardíaca

Figura ilustre na medicina fluminense, Rosa Celia aproveitou que setembro é o "mês do coração" e celebrou os dez anos da inauguração do Hospital Pediátrico Jutta Batista, hoje gerido pela Rede D’Or. Em sua visão, foi isso que garantiu a "continuidade e sustentabilidade do Pró Criança Cardíaca".

Consultada, a Amil disse que seu novo serviço de pediatria no Hospital Pró-Cardíaco seguiu a linha do prefixo "Pró" como forma de remeter o nome da instituição desde sua inauguração, em 1959, além de explicitar o vínculo com a marca Amil, que atende os cariocas desde 1978.

A médica Rosa Celia e a Rede D'Or não quiseram se manifestar.

Com Diego Felix