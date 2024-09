Brasília

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse ao Painel S.A. ter avisado o gabinete do ministro do STF Alexandre de Moraes que espera do X (ex-Twitter) um comportamento de pirata, fazendo manobras para evitar o corte de seus sinais.

Baigorri afirmou que foi preciso acionar a sede da empresa Cloudflare, nos EUA, para explicar que clientes da empresa seriam desconectados no Brasil caso a empresa não abrisse os endereços usados pelo X para continuar operando no Brasil.

Elon Musk, dono do X - Mike Segar/Reuters

"A empresa disse que seus clientes fazem os contratos pela internet e, ao entender o problema do X com o Judiciário brasileiro, nos entregou os endereços que estavam sendo usados pelo X", disse Baigorri.

Baigorri avalia que, pelo comportamento de Elon Musk, dono do X, espera novas artimanhas para burlar a decisão do ministro, que mandou bloquear o site no Brasil por descumprir decisão judicial anterior.

"Ele fez provocações nas redes sociais dele, dizendo que a volta do X era algo parecido com magia da tecnologia," disse Baigorri.

A rede social do bilionário foi derrubada em 30 de agosto. O bloqueio ocorreu depois de a plataforma desobedecer decisões judiciais de forma recorrente, como a derrubada de perfis e postagens com ataques considerados criminosos a delegados da Polícia Federal (PF).

A retomada só seria autorizada caso a empresa acatasse as ordens judiciais e pagasse as multas pagas. A empresa precisava ainda indicar no país um representante legal.

Moraes também bloqueou as contas da empresa de satélites Starlink, que também pertence a Musk.

No entanto, na terça (17), o X voltou a funcionar por meio do Cloudflare, uma espécie de VPN que mascara a conexão de um site.

Na quarta, após a volta do X, Musk escreveu em seu perfil: " Qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia".

Com Diego Felix