Brasília

A marca de móveis de luxo Artefacto inaugurou uma loja na Madison, avenida icônica de Nova York, compensando sua pegada de carbono com investimentos no Parque Nacional do Conduru, entre Ilhéus e Itacaré, no sul da Bahia, considerada uma das áreas com maior biodiversidade do mundo.

Os valores não foram revelados. A iniciativa tem a chancela do Green Building Brasil (GBC), principal certificador de construções sustentáveis, que lançou o programa GBC Biodiversidade.

Ambiente da Mostra Artefacto, em São Paulo - Divulgação

O programa de certificação busca incentivar o mercado imobiliário e o setor da construção a investirem em projetos que se preocupem com a preservação e a regeneração ambiental, especialmente nos lugares que mais sofrem impactos com obras, como a mata atlântica e o cerrado.

Com Diego Felix