Brasília

O governo agiu para que a Camex (Câmara de Comércio Exterior) desse uma injeção de ânimo da indústria petroquímica ao elevar as alíquotas de importação para 30 produtos químicos.

A medida fez espalhar rumores nas mesas de operação das corretoras de que o governo está "dando um empurrão" na negociação entre Petrobras e Braskem para ajudar a Novonor (ex-Odebrecht).

Área de utilidades na sede da Braskem, em São Caetano (SP) - Danilo Verpa/Folhapress

Nesta quinta, os papéis registraram queda de 3,4%, mas na quarta, tiveram 8% de alta.

Alguns analistas chegaram a fazer as contas. Com a alta do imposto de importação, que variou entre 10,8% e 20%, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) pode ter um aumento de US$ 300 milhões —elevando, por conseguinte, o valor de mercado da petroquímica em US$ 3 bilhões.

Atualmente, a Petrobras é dona de 36,1% da Braskem e a Novonor, 38,3%. O restante circula no mercado.

A Novonor se encontra em recuperação judicial e tenta, há muito tempo, vender sua fatia na petroquímica.

Recentemente, a Adnoc, petroleira dos Emirados Árabes Unidos, fez proposta, mas as negociações não prosperaram.

Pelo lado dos Odebrecht, o negócio está praticamente nas mãos de bancos, credores de uma dívida bilionária com ações dadas em garantia.

Além disso, há a preocupação, entre potencias compradores, de interferências do governo na empresa via Petrobras.

Uma das ideias que circulam no mercado é a de que, sem interessados, o governo compraria as ações da Novonor (que estão com bancos credores) alegando não haver interessados.

Livre de dívidas e com caixa reforçado, a Novonor poderia sair da recuperação e se habilitar para atuar em obras do PAC, Gaslub Itaboraí (Antigo Comperj) e outras obras.

O Ministério de Minas e Energia, a quem a Petrobras está vinculada, diz que não existe qualquer plano de ingerência do governo na estatal, tampouco na Braskem.

Na Petrobras, as negociações em torno da compra da fatia da Novonor seguem indefinidas.

Com Diego Felix