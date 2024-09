São Paulo

A Desenvolve SP, agência paulista de fomento regional, vai diminuir as taxas de juros para cidades com o pior desempenho no IDH (índice de desenvolvimento humano) em São Paulo. A manobra será anunciada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico após o fim do período eleitoral.

Para escolher quais cidades terão direito a tomar crédito mais barato, o governo paulista vai adotar como parâmetro de desenvolvimento econômico dados do Índice Paulista de Desenvolvimento Municipal, elaborado pela Fundação Seade.

Trecho de Nazaré Paulista, município com um dos menores índices de desenvolvimento de São Paulo - Zanone Fraissat/Folhapress

A DesenvolveSP utiliza taxas atreladas à Selic, mas a ideia é que, a partir de outubro, o indexador seja o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação seguindo a variação de uma cesta de produtos vendidos no varejo e que refletem o consumo das famílias.

Na leitura do secretário Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico), a Selic está mais exposta à elevação porque o Banco Central a utiliza como freio inflacionário. Com a Selic em alta, as taxas de crédito das agências de fomento sobem junto.

Segundo envolvidos nas conversas, a ideia foi bem recebida por Tarcísio de Freitas, porém o receio é que a medida gere ruído entre os municípios mais ricos, que terão taxas com redução mais modesta.

A ordem no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, é aguardar o fim das eleições e fazer o anúncio das novas taxas.

O plano da secretaria é esticar o benefício para microempreendedores até o final do mandato do atual governo.

Com Diego Felix