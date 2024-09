São Paulo

O IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás) vai divulgar nesta semana um relatório com tendências de descarbonização pelo mundo, feito após o mapeamento de 53 startups com programas direcionados para biocombustíveis, eólicas offshore e inovações em geral, apontados como essenciais para reduzir emissões de carbono.

Nesse primeiro relatório, os EUA aparecem como líder global no desenvolvimento de projetos comerciais para descarbonização com quase cinco vezes mais soluções do que a China, a segunda colocada.

Campo de geradores de energia eólica em Hami, região de Xinjiang (China) - Hu Huhu/Xinhua

Em seguida estão Japão, Singapura, Israel, Reino Unido e Itália. O Brasil aparece como a economia mais inovadora da América Latina.

Segundo o instituto, a liderança norte-americana mostra empenho na cultura de empreendedorismo e fomento ao crescimento de startups no país.

O Radar de Tendências de Descarbonização do setor de petróleo e gás é produzido em parceria entre o IBP, a BIP Consulting e o IUP (hub de inovação do IBP). Ele será divulgado na ROG.e 2024, um dos principais eventos de energia do mundo, que ocorre no Rio de Janeiro nesta semana.

Com Diego Felix