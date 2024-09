Brasília

A Embraer tem chances reais de vencer a disputa para fornecer até 80 aviões para a Força Aérea Indiana, de acordo com representantes daquele país.

Pessoas assistem à demonstração de um C-390 Millennium em feira de aviação de Londres. - 23.jul.2024-JUSTIN TALLIS/AFP

Para se fortalecer na disputa, a empresa firmou há pouco mais de seis meses uma parceria com a indiana Mahindra e sugeriu criar uma linha de produção do C-390 no país asiático caso a aeronave seja selecionada.

A concorrência ainda está em aberto e no páreo figuram empresas como a Airbus, mas o governo da Índia tem falado com entusiasmo da brasileira –com quem teve reuniões neste mês.

Além do Brasil, outros seis países já assinaram contratos de compra do C-390. São eles Portugal, Holanda, Áustria, Hungria, República Tcheca e Coreia do Sul.