Brasília

O G10 Favelas inaugurou seu call center em Paraisópolis, segunda maior favela de São Paulo. Em parceria com a Konecta e o Pagbank, primeira empresa a contratar o serviço de atendimento da comunidade, o projeto deverá ser replicado em outras comunidades do país.

"A ideia é estimular outras empresas a utilizarem o nosso call center", disse Gilson Rodrigues, CEO do G10. "Sessenta funcionários já estão treinados e, no momento, 17 iniciaram a operação.

Gilson Rodrigues, fundador do G10 Favelas e G10 Bank - Stela Souza/Agência G10 Favelas

"Segundo o executivo, o projeto também será implantado na Casa Amarela, em Recife (PE), e na Sol Nascente, em Brasília (DF).

O G10 possui várias empresas que geram renda e emprego para os moradores de Paraisópolis. Há serviços de entrega e até um banco.

Além do lançamento da nova empresa, o G10 preparou um mutirão da cidadania, com serviços de regularização de documentos via Poupatempo e a inscrição de moradores no CadÚnico para receberem benefícios sociais.

Ainda como parte da programação de aniversário, há shows previstos e um cardápio exclusivo preparado pela Escola de Culinária da comunidade.

Com Diego Felix