A Prio (antiga PetroRio) deve fechar um acordo de entendimento nesta semana para a compra da fatia de 40% da chinesa Sinochem no campo de Peregrino.

O preço da aquisição vai girar entre US$ 1,6 bilhão e US$ 1,9 bilhão (R$ 8,7 bilhões a R$ 10,3 bilhões, na cotação atual). Procurada, a Prio não se manifestou.

Os outros 60% do campo de Peregrino, localizado na Bacia de Campos, a cerca de 85 km do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é da petroleira norueguesa Equinor, que é a operadora do campo.

Com a aquisição, a expectativa é de um incremento de 45% na produção de petróleo da Prio até o fim de 2026. Isso porque, segundo relatório do BTG Pactual, a projeção é de que o campo atinja a produção média de 100 mil barris de petróleo por dia até lá.

Com a fatia de 40% do campo, a Prio deve aumentar a sua produção em 40 mil barris de petróleo por dia. Hoje, a empresa produz uma média de 89,8 mil barris por dia, segundo o balanço da companhia referente ao segundo trimestre.

Para o BTG, por enquanto, a aquisição não deve resultar em ganho de eficiência, já que a Equinor seguirá como operadora do campo.

Nos últimos anos, a Prio tem focado em operações de fusões e aquisições para crescer, e a tese tem agradado o mercado. Em cinco anos, o preço da ação saltou do patamar de R$ 3,50 para os atuais R$ 46, uma elevação de 1200%.

A empresa foi uma das chamadas junior oils (empresas menores do setor de óleo e gás) beneficiadas pela política de desinvestimento da Petrobras durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Na época, a Prio adquiriu campos ignorados pela estatal, elevando a sua capacidade de produção.

