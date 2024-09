São Paulo

A Secretaria de Turismo de São Paulo prepara soluções de crédito de R$ 600 milhões para quem estiver interessado em comprar um barco, uma lancha, um mega iate ou qualquer "estrutura náutica". O anúncio será feito na São Paulo Boat Show, uma das maiores feiras do setor no país.

Um dos destaques do pacote será o projeto Meu Primeiro Barco, que contemplará pessoas físicas e jurídicas na modalidade leasing e consórcio apenas para pessoas físicas. A linha de crédito será disponibilizada em parceria com o Banco do Brasil.

A São Paulo Boat Show é uma das maiores feiras de barcos do país - Zanone Fraissat/Folhapress

Projetos de infraestrutura de apoio náutico para o setor público poderão ser firmados em parceria com a CrediturSP, enquanto os projetos para a iniciativa privada serão liberados com a linha Fungentur.

Segundo o governo de São Paulo, as linhas de crédito ainda preveem recursos a agentes privados para embarcações motorizadas.

"O turismo náutico é uma forma sustentável de desenvolver um destino e aproveitar as riquezas naturais que o Estado possui, além de promover a consciência ambiental e gerar emprego e renda para a população", disse em nota o secretário de Turismo, Roberto de Lucena.

O governo paulista vai aproveitar o gancho do São Paulo Boat Show para anunciar as linhas de financiamento. No evento, que será realizado entre os dias 19 e 24 de setembro no São Paulo Expo, estarão expostas mais de 170 embarcações, com iates de luxo, carros aquáticos e todo o universo de máquinas do universo náutico.

A feira deve gerar R$ 500 milhões em negócios e receber mais de 40 mil visitantes.

De acordo com a Setur, São Paulo possui mais de 4.200km de rios navegáveis, 50 grandes represas e lagos cercados por vegetação, além de 880km de costa marítima. Ao todo, são seis regiões turísticas, parques naturais, além de municípios e instâncias turísticas que aproveitam o potencial náutico da região.

Com Diego Felix