Brasília

O TCU (Tribunal de Contas da União) começou a rediscutir seu mecanismo de soluções consensuais, que tem influenciado o destino de bilhões de reais na renegociação de contratos entre empresas e poder público.

O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, durante coletiva de imprensa sobre checagem do sistema eleitoral. - 16.set.2022-Gabriela Biló/Folhapress

Com o instrumento —criado em 2023 pelo atual presidente, Bruno Dantas—, o TCU passou a ser mediador em ajustes contratuais, em uma atuação contestada por parte do próprio órgão. Uma primeira reunião interna foi feita na última quinta-feira (19) para debater o instrumento e uma segunda está prevista para o mês que vem com integrantes do governo Lula.

Apesar de as discussões ainda estarem em andamento e haver uma visão de que há críticas infundadas e desconhecimento sobre o mecanismo, tem se ampliado o entendimento no órgão de que mudanças são de fato necessárias. Uma delas é aumentar a transparência no processo, visto hoje como demasiadamente sigiloso até por defensores do mecanismo.