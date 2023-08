O sentido da expressão "convivência com o semiárido", em uma primeira visão ou leitura, pode levar a uma compreensão equivocada: viver no semiárido, sofrendo com a problemática das mudanças climáticas que tanto aflige, principalmente, os agricultores e agricultoras de base familiar.

Foto da agricultora Maria Alves da Silva mostrando os frutos de produção de sua experiência comunidade Fava de Cheiro em Teixeira - Divulgação

Mas o sentido real da expressão "convivência com o semiárido" traz em seu arcabouço o real significado sócio-transformador: viver buscando transformar os obstáculos provocados pelas mudanças climáticas e pelas injustiças sociais em oportunidades para mudar as condições de vida a partir de transformações no comportamento. Isso inclui premissas como o cuidado com o meio ambiente para uma vida digna, evitando que a região venha a se constituir um deserto.

O refrão do cântico religioso "Ofertório do povo - quem disse que não somos nada", do poeta cearense Zé Vicente, muito bem expressa o sentido da convivência transformadora neste trecho: "a fé do homem nordestino, que busca um destino e um pedaço de chão. A luta do povo oprimido, que abre caminho e transforma a nação. Ô, ô, ô, ô, recebe Senhor".

O poeta Zé Vicente, com esse belíssimo cântico e refrão, não só animou as lutas e movimentos organizativos, por meio das comunidades eclesiais de base, mas inspirou e animou muitas outras lutas e caminhos para se buscar meios sustentáveis para conviver dignamente no semiárido. Fez isso transformando práticas negativas de cultivos em novas, tendo a agroecologia enquanto ciência como referência.

É grande a riqueza de possibilidades, de caminhos, de alternativas que já foram geradas. São frutos das lutas populares, dos trabalhos pastorais, comunidades eclesiais de base, etc., a partir das quais muitas organizações sociais nasceram e permanecem até hoje. Elas mobilizam os agricultores e agricultoras, promovendo trocas de experiência e qualificando-os a partir da estratégia de construção coletiva do conhecimento.

Na comunidade Lagoa do Campo, em Cacimbas (PB), Severina de Castro e seu marido cultivam hortaliças - Divulgação

Essas organizações sociais geram reais possibilidades de se convier com o semiárido e ter vida digna, sobretudo a partir da produção agroecológica, da transição energética, da captação e manejo de água de chuva, que gera vida não só para os seres humanos, mas para todos que habitam o semiárido no bioma caatinga.

No depoimento a seguir, da senhora Maria Josimere Ferreira, residente na Comunidade Lagoa do Vicente, município de Imaculada (PB), beneficiária de um dos projetos desenvolvidos pelo CEPFS (Centro de Educação Popular e Formação Social), o Horta Orgânica com Economia de Água, apoiado pela BrazilFondation, é possível enxergar, caminhos e necessidades para a convivência com semiárido.

Ela diz: "Desde que recebi a cisterna calçadão iniciei a produção de hortaliças (coentro, cebolinha, alface, couve e plantas medicinais), mas não tenho um local adequado para a produção. A nossa dificuldade é a diminuição de água no período que fica sem chover. Mas minha expectativa é receber a horta com economia de água para ter um local adequado para produzir, economizando a água. A produção é para o consumo familiar e o que sobrar será comercializado para melhorar a renda".

Nota-se que ela expressa um caminho descoberto para conviver com a realidade semiárida, a cisterna calçadão que consegue armazenar 52 mil litros de água. Mas também expressa um desafio cujo caminho encontrado ainda apresenta limites, devido à diminuição das chuvas. A fala revela ainda uma expectativa pela chegada de uma tecnologia social, a Horta Orgânica com Economia de Água, para ter um local apropriado para continuar produzindo, usado pouca água e, ao fim, destaca que a produção é para o consumo humano e para gerar renda com o excedente da produção.

No depoimento se registra uma riqueza de detalhes já percebidos e em exercício, sobre como conviver, adotando-se meios sócio-transformadores no semiárido, o que se traduz em convivência nesta região. Essas descobertas são frutos de uma longa caminhada de participação em atividades formativas, troca de experiências etc.

José Cardoso mostra o seu jardim acompanhado de sua família, na comunidade de São Gonçalo, em Cacimbas (PB) - Divulgação

No depoimento de Maria do Socorro Soares, da comunidade Fava de Cheiro, no município de Teixeira (PB), também beneficiária do projeto Horta Orgânica com Economia de Água, percebe-se, de forma resumida, caminhos encontrados para conviver com o semiárido.

Ela diz: "É uma bênção essa horta. Eu plantava nos canteiros tradicionais, porém não tinha uma infraestrutura adequada e agora tenho, com local apropriado e com a economia de água. Estou comercializando na comunidade, em comunidades vizinhas e na cidade. Além de consumir produtos saudáveis, sem agrotóxicos, já tenho 60 clientes, a partir da venda do excedente".

É nesse contexto da convivência com o semiárido que o CEPFS atua no sertão da Paraíba, região semiárida, há 38 anos, estimulando processos sócio-transformadores, gerando empoderamento de famílias constituídas por agricultores e agricultoras de base familiar. A organização estimula práticas sustentáveis, tendo a agroecologia como referência, visando maior resiliência na agricultura familiar e convivência com o semiárido.

Ajudem-nos a continuar com esse importante trabalho que gera cidadania e transforma vidas a partir da concretização de sonhos. Visite o site https://cepfs.org.br/campanhas/.