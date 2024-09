A múltipla diversidade de espécies é marca da mata atlântica, uma das florestas tropicais mais lindas e ameaçadas do planeta. Ocupando 15% do território brasileiro, ela abriga mais de 20 mil espécies de seres vivos.

Por volta de 40% das suas 5.000 espécies de árvores estão ameaçadas de extinção, assim como muitos animais, a exemplo de onça-pintada, anta e macaco muriqui. Parte dessa riquíssima biodiversidade ocorre somente neste bioma, o que o torna poderoso e faz com que sua preservação, manutenção e regeneração sejam papel de todos.

Crianças na terra indígena Guarani, no Pico de Jaraguá - Karime Xavier/Folhapress/Folhapress

A diversidade de espécies e ecossistemas não apenas favorece um vasto ambiente natural de aprendizados, mas também fornece uma série de serviços aos seres humanos, como riquezas naturais, oferta de água, produção de alimentos e a própria regulação do clima.

O equilíbrio desses ecossistemas é importante para a saúde humana e para evitar doenças e pandemias. A natureza também é fundamental para o bem-estar e a saúde mental das pessoas.

Além da enorme riqueza de vida, a mata atlântica também apresenta grande diversidade de povos e culturas. Nela, vivem populações indígenas há pelo menos 11 mil anos, que colaboraram para a permanência da floresta.

Ao longo de séculos de história, surgiram populações tradicionais, como quilombolas, caiçaras, caipiras e muitos outros. Nossa cultura é marcada por essa diversidade, que forjou samba, capoeira, pamonha e feijoada.

Assim, a necessidade de atuarmos na preservação, manutenção e regeneração das espécies da mata atlântica não está restrita à importância desse bioma para a natureza. Ela também está associada a desigualdades, história de ocupação e problemas estruturais que a envolvem.

Nesta dimensão, compreendemos a importância de repensar estruturas internas das organizações para refletir a diversidade de pessoas que compõem a população brasileira. Essa também é ferramenta poderosa de aprendizado, inspiração e transformação social.

Para organizações sociais, investir em diversidade é fundamental para aumentar o impacto de suas ações e garantir representatividade das comunidades que atendem. Segundo o estudo Diversity Matters, da McKinsey, organizações com equipes diversas são 33% mais propensas a ter melhores resultados.

Além disso, a Harvard Business Review aponta que grupos diversos tomam decisões melhores em até 87% das vezes. Ambientes de trabalho inclusivos tendem a ser mais colaborativos e engajados, potencializando resultados e ampliando o alcance das iniciativas sociais.

Quando uma organização investe em diversidade, ela não está apenas fortalecendo suas operações internas, mas também construindo um futuro mais justo e equitativo para todos.

Cada organização e coletivo deve refletir a diversidade nas equipes e apoiadores. Reconhecendo essa realidade, a SOS Mata Atlântica ampliou seu compromisso, integrando diversidade tanto na missão de proteger a biodiversidade, como em práticas diárias, reforçando o impacto social e ambiental das suas iniciativas.

Compreendendo a importância do compromisso com diversidade, equidade e inclusão, iniciamos uma caminhada com passos concretos para promover esses valores em todas as nossas ações. Para iniciar e dar esses passos, buscamos o apoio da Diaspora.Black referência na promoção de diversidade e inclusão no Brasil.

A startup utiliza uma metodologia baseada no afeto, que visa impactar profundamente as pessoas e transformar ambientes de trabalho. Tivemos momentos especiais de sensibilização e planejamento com a Diaspora.Black, e o censo realizado pela Diversitera foi importante na produção de indicadores que nos orientaram para conduzir os próximos passos no projeto.

Com treinamentos e atividades imersivas, a Diaspora.Black nos apoiou nessa caminhada para tornar a nossa organização mais inclusiva e integrar valores de equidade nas práticas diárias. O trabalho que fizeram foi crucial para construir um futuro mais justo e igualitário, em que assumimos o compromisso de tornar a diversidade verdadeiramente reconhecida e valorizada em todos os níveis que compõem a SOS Mata Atlântica.

Iniciamos uma longa jornada, reconhecendo as desigualdades do nosso país e que as organizações são espelho delas. Estamos em fase de aprendizado e autoconhecimento, reconhecendo as nossas fortalezas e fragilidades.

Mas o compromisso e a orientação de quem entende do assunto nos apontam um rumo. Para ele caminhamos, entendendo que isso é fundamental para alcançar a missão de inspirar a sociedade brasileira para a defesa da mata atlântica.