O desempenho da economia dos Estados Unidos nos últimos dois anos tem sido notável, especialmente considerando as previsões negativas de muitos analistas. Lembram-se dos economistas que previram uma recessão em 2023? Lembram-se de todos os avisos de que reduzir a inflação exigiria anos de desemprego alto?

Em vez disso, nosso crescimento econômico tem sido motivo de inveja para outros ricos. As ações subiram desde que o presidente Biden assumiu o cargo. A inflação caiu acentuadamente e o desemprego ainda está abaixo de 4%. Os números mais recentes parecem reforçar a visão de que a aparente aceleração dos preços no início deste ano foi um soluço estatístico e que a desinflação ainda está no caminho certo.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Craig Hudson - 3.jun.2024/Reuters

No entanto, ainda existe uma sabedoria convencional persistente que diz que Biden não deveria exaltar seu histórico econômico.

O editorial do Washington Post acabou de dizer que "dizer aos americanos que a economia está boa não funcionará". O editorial do Financial Times afirmou que "o discurso do Estado da União do presidente em março estava repleto de superlativos sobre a economia", mas que sua mensagem "corre o risco de negar a experiência dos eleitores no cotidiano" —basicamente dizendo que Biden não deveria falar sobre suas conquistas econômicas, até mesmo insinuando que ele deveria tentar se relacionar com os eleitores reconhecendo que o panorama econômico lá fora é ruim, o que não é verdade.

Agora, eu não sou estrategista político nem historiador político, mas acho que sei o suficiente para dizer que uma reprise do infame "malaise speech" de Jimmy Carter no século 21 seria um movimento ruim.

Dito isso, dizer aos eleitores para se animarem e perceberem que estão bem não seria uma boa ideia. Mas alguém no governo Biden disse algo assim? Seria bastante obtuso se tivessem. Mas não estou ciente de nenhum exemplo.

Pelo que posso ver, os funcionários do governo, incluindo o próprio Biden, falam sobre baixo desemprego, queda da inflação e aumento dos salários reais —e fazem isso com muito cuidado, evitando cuidadosamente o exagero e a ostentação excessiva tão comuns no governo anterior.

Mas até mesmo mencionar boas notícias econômicas supostamente é um ultraje para os americanos comuns porque equivale a negar sua experiência vivida.

O que me leva a um ponto em que venho batendo há um tempo e que vale a pena repetir: há evidências esmagadoras de que as visões negativas da maioria dos americanos sobre a economia não refletem sua experiência vivida.

Aqui está um exemplo relativamente novo: fast food. Recentemente, o mercado de empréstimos online LendingTree divulgou os resultados de uma pesquisa na qual quase 80% dos americanos disseram que a inflação transformou fast food em um luxo que são obrigados a consumir com menos frequência. E de fato, os preços do fast food subiram bastante nos últimos anos.

Mas eles não dispararam conforme a lenda diz. Aquelas reportagens que você vê dizendo que os preços do McDonald's dobraram? Geralmente estão se referindo a preços de uma década atrás, e estão erradas mesmo assim.

Alguns dias após a divulgação dessa pesquisa, a gerência do McDonald's divulgou uma carta aberta respondendo a alegações hiperbólicas sobre os preços da rede.

Desde 2019 (o último ano completo antes dos choques econômicos da pandemia de Covid-19), relata o McDonald's, o preço de um Big Mac não dobrou; subiu 21%. Isso ainda é substancial, mas é menos do que o aumento nos ganhos do trabalhador mediano no mesmo período de tempo.

E vale a pena olhar para o que as pessoas estão realmente fazendo. Os gastos em restaurantes aumentaram 7% de março de 2023 a março de 2024; parte disso foi inflação, mas não tudo, então os americanos parecem estar comprando bastante um bem de luxo que dizem não poder pagar.

Para ser claro, ninguém está sugerindo que os funcionários do governo Biden digam aos americanos para se sentarem, comerem seus McLanches e pararem de reclamar. E, pelas minhas próprias conversas, posso dizer que esses funcionários estão bem cientes de que têm capacidade limitada para mudar uma narrativa econômica negativa que se tornou amplamente arraigada, mesmo que seja imprecisa.

Mas as exigências de que Biden fique calado sobre boas notícias econômicas —especialmente quando há muitas boas notícias econômicas para fala— parecem estar dizendo que ele deveria, na prática, validar a desinformação. Por que alguém consideraria isso uma boa ideia?

Bem, aqui está minha opinião: como eu disse, não sou consultor político, mas as pessoas dizendo a Biden para minimizar o fato de que seus grandes gastos públicos têm funcionado bem para a economia estão, em certa medida, revelando seus próprios preconceitos ideológicos em vez de dar um conselho político sólido.

A situação de hoje não é muito diferente do que vimos no início dos anos 2010, quando a política mudou muito cedo de combater o desemprego para se preocupar com os déficits, tornando mais difícil argumentar que às vezes o ativismo do governo realmente funciona. Da mesma forma que a Grande Recessão se tornou alimento para os defensores do déficit, por um tempo, o surto de inflação em 2021 e 2022 se tornou os dias gloriosos para os defensores da inflação.

Mas acabou que eles estavam errados: a desinflação quase indolor de 2023 em grande parte validou os economistas de Biden, que argumentaram desde o início que a inflação pós-Covid não era a segunda leva dos anos 1970, que mais se assemelhava à inflação após a Segunda Guerra Mundial —um surto transitório que terminou quando as cadeias de suprimentos se normalizaram.

A parte "transitória" acabou levando um pouco mais do que o esperado, mas eles estavam basicamente certos.

Então, como Biden e sua equipe devem falar sobre a economia agora? Eu sugeriria que eles simplesmente digam a verdade conforme a veem. O que, até onde posso dizer, é o que eles têm feito o tempo todo.