Os últimos dois anos foram muito bons para a economia dos EUA. O desemprego aumentou um pouco, mas não muito, e a parcela de americanos empregados em seus anos de trabalho ativos é mais alta do que foi em qualquer momento durante os anos de Trump, para fazer uma comparação aleatória. Ao mesmo tempo, a inflação caiu bastante, desafiando as previsões pessimistas de muitos economistas.

No entanto, os americanos, em média, continuam muito negativos em relação à economia. Eu escrevi sobre esse enigma muitas vezes, e este não é um esforço para persuadir as pessoas de que elas estão erradas. É, em vez disso, mais um exercício de investigação.

Houve muitas tentativas de explicar os sentimentos negativos sobre a economia, mas, pelo que posso perceber, há menos esforços para comparar o que, além do fraco sentimento do consumidor, essas diferentes histórias preveem —e o quão boas elas são ao fazer isso.

Na minha visão, as pessoas que tentam explicar o pessimismo do consumidor basicamente contam uma das três histórias:

- Os dados econômicos são enganosos: os americanos estão se saindo muito pior do que os números habituais implicam.

- Embora a inflação tenha caído muito ultimamente, as pessoas ainda estão irritadas com o surto de preços de 2021-22.

- Quando questionadas sobre a economia, as pessoas respondem com base em narrativas que recebem das redes sociais, TV a cabo e assim por diante, em vez de sua própria experiência.

Quais são, então, os fatos que uma história sobre percepções econômicas deveria explicar além do fraco sentimento do consumidor? Eu destacaria quatro observações.

Primeiro, enquanto o sentimento do consumidor é fraco, os gastos do consumidor permaneceram sólidos, essencialmente em linha com sua tendência pré-pandemia.

Segundo, os americanos são muito mais positivos em relação à sua situação financeira pessoal do que em relação à economia como um todo.

Terceiro, os americanos são muito mais positivos em relação à economia de seu estado ou localidade do que em relação à economia nacional.

Por último, as percepções sobre a economia se tornaram extremamente partidárias.

É notável que o sentimento econômico republicano despencou após a eleição do presidente Joe Biden, mesmo antes da inflação aumentar.

Portanto, temos quatro fatos sobre o comportamento ou sentimento do consumidor que precisam ser explicados além do fato de os americanos terem uma visão geral negativa da economia. Quão bem as diferentes histórias sobre o fraco sentimento se saem ao lidar com esses outros fatos?

O que vemos imediatamente é que as afirmações de que os americanos estão muito pior do que os números oficiais dizem falham em todos os aspectos. Se os consumidores realmente estivessem em média muito mal, eles não estariam gastando tão livremente. Eles não estariam dizendo aos pesquisadores de opinião que suas finanças pessoais estão em boa forma. Eles não estariam otimistas em relação à economia de seus próprios estados. E, se as coisas estivessem realmente ruins, esperaríamos que fossem ruins para os democratas, bem como para os republicanos.

A raiva em relação à inflação passada se sai melhor como explicação. Pesquisas recentes de Stefanie Stantcheva confirmam uma velha percepção sobre por que as pessoas odeiam a inflação: mesmo quando os rendimentos das pessoas acompanham o aumento dos preços, elas acreditam que conquistaram seus aumentos de salário e culpam a economia por retirar seus ganhos arduamente conquistados.

Onde estamos agora é que a maioria dos trabalhadores, de fato, viu aumentos salariais superiores à inflação, o que pode explicar por que têm dinheiro para continuar gastando e por que estão positivos em relação às suas finanças pessoais, mas culpam a economia por limitar seus ganhos reais.

Mas essa história não explica adequadamente por que as pessoas estão otimistas em relação a seus estados de origem e por que as visões sobre a economia são tão partidárias.

Isso nos deixa com o poder da narrativa: americanos que estão indo bem e sabem que seus vizinhos estão indo bem de alguma forma chegaram a acreditar que coisas ruins estão acontecendo em outro lugar, com pessoas que não conhecem. E essas narrativas são mais influentes entre os republicanos quando um democrata é presidente.

Será que uma narrativa falsa pode realmente ser tão predominante? Bem, sabemos que pode em outros domínios. É um lugar-comum, quase nem controverso, que as opiniões das pessoas sobre o crime, especialmente o crime em lugares que não conhecem, muitas vezes estão desconectadas da realidade. Eu moro na cidade de Nova York, um dos lugares mais seguros da América, onde os homicídios voltaram mais ou menos aos baixos níveis pré-pandêmicos, e com frequência sou questionado por pessoas que não moram aqui se tenho medo de andar pelas ruas da cidade.

De onde vêm as narrativas negativas sobre a economia? Muitos americanos obtêm suas notícias da Fox e de outras fontes partidárias; até mesmo a mídia convencional muitas vezes parece adotar a abordagem do "se sangra, é manchete" para a cobertura econômica, destacando más notícias enquanto dá pouca importância às boas notícias. Em alguns casos, isso pode ser quantificado: Ryan Cumming, Giacomo Fraccaroli e Neale Mahoney mostram no Briefing Book que há muito mais menções na TV aos preços dos combustíveis quando estão altos do que quando estão baixos.

As plataformas de mídia social também são terrenos férteis para narrativas falsas. Os proprietários das plataformas não precisam necessariamente disseminar desinformação deliberadamente, embora isso também aconteça (olá, Elon Musk). Mesmo quando as empresas de mídia social não têm nenhuma agenda, algoritmos que fazem sugestões em prol de uma "engajamento" maior podem gerar um viés extremo de confirmação. Clique em alguns artigos que insinuam teorias da conspiração e você será rapidamente levado ao reino do absurdo; presume-se que algo semelhante aconteça quando se clica em histórias econômicas negativas.

Uma observação pessoal: a única plataforma de mídia social onde não restrinjo meu feed a pessoas que escolhi seguir é o YouTube, que utilizo principalmente para assistir a apresentações musicais. Mas aprendi a domar o algoritmo nunca, jamais clicando em vídeos com (a) conteúdo político ou (b) animais fofos.

Em resumo: Explicações amplamente citadas para percepções econômicas negativas são inconsistentes com observações que vão além do sentimento do consumidor. A única hipótese que parece funcionar em todos os aspectos envolve as narrativas que as pessoas ouvem e veem, em vez de sua própria experiência.