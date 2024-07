Escrevo de Buenos Aires, Argentina, então que a receita seja algo tipicamente portenho. O mundo tem a Argentina como referência em churrasco, mas a comida daqui vai além da carne. A influência italiana é visível por toda parte.

Fugazzeta, pizza argentina de queijo e cebola - Marcos Nogueira/Folhapress

Aqui tem uma quantidade anormal de pizzarias. Chuto dizer que é mais do que São Paulo no índice per capita. A pizza de Buenos Aires tem estilo próprio. Ou melhor: estilos. São pelo menos dois modos distintos de preparar a pizza. O mais comum é a pizza al molde, feita com a massa esticada dentro de uma assadeira, com massa alta e fofa.

O outro estilo é a pizza a la piedra, assada diretamente no forno a lenha, mais parecida com a pizza de São Paulo. Em ambos os estilos, as quantidades de queijo e outros ingredientes são inenarráveis.

Rios caudalosos de muçarela derretida. Esse exagero, que é divertido se o queijo for bom, fica mais em evidência na fugazzeta, o mais portenho dos sabores de pizza. A fugazzeta é coberta com cebola e muçarela, sem molho de tomate. Vai também orégano e azeitonas verdes (na Argentina, como no Brasil, existe a mania de botar orégano e azeitonas em todas as pizzas).

Ela teria sido inventada no começo do século 20 na pizzaria Banchero, que ainda funciona no bairro La Boca, de uma família que veio da região de Gênova.

Há uma versão turbinada da fugazzeta, a fugazzeta rellena (recheada). São dois discos de massa. O primeiro recebe o queijo, daí é coberto com o segundo disco, fechado para não vazar e, sobre tudo isso, um oceano de cebola. E mais queijo, se quiser. Eu quis.

Essa montagem double-decker facilita muito o método que usei para preparar a fugazzeta: a frigideira. Você grelha a pizza como se grelhasse um bife. Primeiro dá aquela queimadinha de lei no fundo da massa, depois vira a fugazzeta com muito cuidado e faz o mesmo com a tampa.

Então você espalha mais queijo por cima, uma tonelada de cebola e manda para o forno terminar de cozinhar a massa e gratinar, com cebolas ligeiramente queimadas.

FUGAZZETA RELLENA

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: média

Ingredientes

200 g de farinha

1 colher (café) de fermento biológico seco

1 colher (café) de sal

120 ml de água

200 g de muçarela ralada

2 cebolas fatiadas finas

Azeitonas verdes sem caroço a gosto

Orégano a gosto



Modo de fazer