As Olimpíadas de Paris já acabaram, mas o frio voltou com tudo em São Paulo e eu ainda tinha uma receita francesa na manga. A melhor receita para o frio. Minha receita francesa favorita: sopa gratinada de cebola.

Se preferir, soupe à l’oignon. O clássico dos clássicos dos bistrôs da França.

Você pode não ser uma pessoa de sopa, você pode achar que sopa não é janta. Eu também penso assim, mas aqui é diferente.

A sopa francesa e cebola eleva o conceito de sopa ao pináculo. É densa, concentrada, parruda, não há como negar-lhe o status de refeição. Uma refeição revigorante para noites frias.

A realidade real é que sopa de cebola nunca decepciona, com qualquer receita. A sopa do Ceagesp. A sopa com batata batida no liquidificador. Todas têm seu valor.

Aqui a gente corre atrás do melhor possível.

Sopa de cebola de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira

Muita cebola, dourada devagarinho na manteiga. Leva tempo, mas recompensa.

Dá para fazer com água? Dá. Mas fica imensamente melhor com um bom caldo de frango ou de carne.

Você nem precisa ter o trabalho de preparar a base da sopa: hoje se encontram algumas marcas de caldo feito só com ingredientes naturais, vendido congelado ou em caixa tetrapak, como leite. Se for apelar para o caldo seco em cubinhos, melhor usar água.

Um pão decente. Estamos falando de uma receita francesa, e na França se leva o pão muito a sério.

Escolha um pão denso, consistente, que não se desmanche no caldo. Ele é a cama flutuante do queijo que será gratinado. Pode ser pão amanhecido, sem problemas.

Por fim, o queijo. Pegue um queijo que derreta bem e que, diferentemente da muçarela e do queijo prato, tenha sabor. Algo com pegada alpina, como gruyère, ementhal ou comté. Você encontra similares nacionais muito bons, feitos por pequenos produtores.

SOPA FRANCESA DE CEBOLA

Rendimento: 4 a 6 porções

Dificuldade: média

Ingredientes

500 g de cebola fatiada fina

75 g de manteiga

1500 ml de caldo de frango ou de carne

200 ml de vinho branco seco

2 folhas de louro

1 colher (chá) de tomilho fresco

Fatias de baguete

200 g de queijo comté, gruyère ou ementhal ralado grosso

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer