Houve um tempo em que os carros tinham duas portas e quebra-ventos em seu vidro dianteiro. Um tempo em que os virais eram analógicos.

Ilustração de Débora Gonzales para coluna de Renato Terra - Folhapress

Era comum, por exemplo, ver um adesivo colado na traseira de um Escort, de um Monza ou de um Passat. Um adesivo retangular que trazia um serzinho verde sorridente e a frase: "Eu acredito em duendes".

A frase pegou. Virou reportagem, assunto de bar, estava na TV, no boca a boca. Hoje é até difícil de encontrar a imagem desse adesivo no Google.

Mais raro era outro adesivo, geralmente escrito em inglês: "I may be fat. But you are ugly. And I can diet" —algo como "eu posso ser gordo, mas você é feio, e eu posso emagrecer".

As marcas embarcaram na onda dos virais analógicos. Adesivos da loja de roupas Ala Moana, com um surfista segurando uma prancha, e da Company, eram frequentes. Muitos colados nas janelas das casas.

Era o tempo que a cultura era tátil. A informação estava em jornais ou revistas. A música, em LPs ou fitas cassete. Os filmes, nos cinemas ou em VHS. Os memes já existiam, e dava para pegá-los com as mãos.

A mudança nos temas dos virais analógicos também ajuda a explicar as mudanças de costumes. Os adesivos de carros mais comuns hoje são os religiosos. Do famoso "foi Deus quem me deu" ao "dirigido por mim, guiado por Jesus Cristo".

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Não só os adesivos eram suportes do espírito do tempo. Havia camisetas engraçadinhas. Uma trazia na frente a frase: "Tem um corno me olhando". E, no verso, o meme ambulante prosseguia: "Continua me olhando". Outro pintalegrete vestia, em fonte ilegível, um "falta de sexo causa cegueira".

Os muros também serviam de suporte para frases que viravam temas de reportagem e de conversas de bar. Desde mensagens políticas, como "Quércia vem aí", a grandes epifanias filosóficas como "para que o medo se o final é a morte?".

Piadas em áudio circulavam no cassete, o que fez o trote da Telerj ser ouvido por uma geração.

Com a internet, os virais voam na velocidade digital. Os costumes mudaram, proliferaram as fake news. Hoje, os que creem na existência de duendes não fazem questão de estampar sua convicção. Os tempos mudaram, os suportes também, e a fantasia continua.

O brasileiro agora crê em outras coisas. Há quem acredite que Jair Renan Bolsonaro não tinha senha no celular. Mas ninguém tem coragem de colar esse adesivo em seu SUV.