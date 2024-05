Um grupo de pesquisadores da Nasa chocou a comunidade científica mundial com uma descoberta inacreditável: há vida inteligente fora do celular.

Numa histórica entrevista coletiva realizada ao vivo no YouTube, os cientistas contaram que o astrofísico Barret MacCaboo esbarrou acidentalmente em seu supertelescópio e a lente apontou para um jovem sorocabano. "Meus olhos não acreditaram quando viram um menino sentado no galho de uma árvore comendo uma goiaba. Suas mordidas eram suaves e demoradas, seu olhar, contemplativo", afirmou MacCaboo.

Débora Gonzales/Folhapress

Cientes de que estavam diante de uma espécie rara, os cientistas da Nasa passaram a acompanhar o caso. Foram dias e mais dias em que observaram o jovem jogar futebol, gargalhar com os amigos, se divertir com o baralho, cozinhar, conversar com os adultos olhando nos olhos deles, anotar pensamentos num caderninho, limpar a casa, curtir períodos de ócio deitado na rede, passear com o cachorro, dançar e —para espanto redobrado— ler Guimarães Rosa durante horas ininterruptas.

"Todos achavam que essa espécie estava extinta, mas a gente tinha fé", reconheceu a bióloga Susan D. D. Seven, com os olhos marejados.

A existência do jovem José de Aguiar, também conhecido em Sorocaba como Aguiarzinho, provocou uma perplexidade mundial. Algumas linhas de pesquisa foram implementadas para descobrir como ele consegue sobreviver sem ficar verificando se chegou uma nova mensagem no WhatsApp. Seu cérebro será estudado para se descobrir como um jovem consegue viver sem emitir opiniões, postar fotos e receber likes.

Numa experiência de campo, um cientista apresentou a Aguiarzinho o "scroll" infinito do Instagram, e o jovem reagiu com desinteresse. Depois de alguns minutos, para assombro geral, ele apontou para uma árvore e disse: "Você já viu como é bonito quando a chuva está começando bem fraquinha e as gotas ficam penduradas nas folhas?". Em seguida, apresentou aos cientistas da Nasa uma grumixama. "Dá um geleia bem gostosa", afirmou.

No final da tarde, Aguiarzinho mostrou ao mundo que é possível apreciar um pôr do sol sem tirar uma foto.

A descoberta de vida inteligente fora dos celulares provocou uma reação imediata: a OMS recomendou que os celulares passem a trazer avisos semelhantes aos exibidos em maços de cigarros.