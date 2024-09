O fenômeno é mundial: o eleitor está mais interessado em amplificar suas frustrações do que em lidar com elas. Isso explica tanto o crescimento religioso quanto o messianismo político. Eleger alguém para berrar suas dores é mais palpável, mais simples e mais objetivo.

Pablo Marçal vocaliza a frustração coletiva de não sermos capazes de viver coletivamente. Mas enquanto Jair Bolsonaro parecia externar um ressentimento genuíno, tudo em Marçal soa calculado. É como se tivesse profissionalizado o bolsonarismo.

Sua violência verbal é fruto de planejamento, marketing e cálculo. O Grupo G4 Educação elaborou um texto que destrincha o método. São cinco pontos que estão "impulsionando" a campanha de Marçal.

#1 Destruir a credibilidade para destruir a mensagem.

#2 A estratégia do inimigo comum.

#3 Nós contra eles: a estratégia do muro.

#4 Canais de comunicação rápidos e eficientes.

#5 Não existe publicidade ruim.

Marçal seguiu os cinco pontos com método: atacou levianamente o pai de Tabata Amaral, inventou um vício químico para Guilherme Boulos e espezinhou a honra de Datena com uma denúncia de assédio sexual. Tudo isso para "destruir a mensagem". Foi bem sucedido: nas eleições paulistanas de 2024, nenhuma boa proposta ganha tração.

O inimigo comum pode ser o comunismo ou o "sistema". Marçal esticou a régua e define todos os concorrentes, inclusive Datena, como "comunistas". A estratégia do muro cria um senso de comunidade entre aqueles que querem se proteger do inimigo comum.

O Grupo G4 Educação, que prospera vendendo cursos, ainda nos ensina:

"As táticas usadas por Pablo Marçal podem parecer exclusivas do campo político, mas a verdade é que muitas delas têm aplicações diretas no mundo dos negócios. Por exemplo, a estratégia de Marçal de identificar e atacar um inimigo comum pode ser adaptada para o ambiente corporativo. Em vez de focar em um adversário político, sua empresa pode identificar um ‘vilão’ comum –como problemas na indústria, práticas concorrenciais desleais ou até desafios sociais mais amplos– e se posicionar como a solução. Isso não só fortalece a sua marca mas também cria uma conexão emocional poderosa com os clientes".

E arremata: "Se você deseja aprender a conduzir sua empresa com a mesma astúcia e habilidade que Pablo Marçal está utilizando para conquistar eleitores, o G4 Gestão e Estratégia é o caminho certo".