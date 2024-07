O poema de Adélia Prado chamado "O que a Musa Eterna Canta" começa com os versos "cesse de uma vez meu vão desejo/ de que o poema sirva a todas as fomes". A gente sente a presença de Camões no poema, por causa daquelas célebres linhas de "Os Lusíadas" que dizem "cesse tudo o que a musa antiga canta,/ que outro valor mais alto se alevanta".

Mas há um protagonista maior do que Camões no poema de Adélia Prado. É referido logo a seguir: "Um jogador de futebol chegou mesmo a declarar: / ‘Tenho birra de que me chamem de intelectual,/ sou um homem como todos os outros’". Quem seria? Andei pela internet e o palpite mais frequente aponta para Sócrates, o capitão da seleção brasileira na Copa de 1982.

Acontece que o poema "O que a Musa Eterna Canta" pertence ao livro "Bagagem", publicado em 1976 —mas escrito pelo menos em 1973, data em que chegou às mãos de Affonso Romano de Sant’Anna e Carlos Drummond de Andrade.

Ora, em 1973 a carreira de Sócrates mal tinha começado. Nessa altura jogava no Botafogo de Ribeirão Preto ao mesmo tempo em que estudava medicina, e só depois de terminar o curso foi contratado pelo Corinthians. (Espero que a minha conversa sobre literatura não seja demasiado técnica.)

Mas é improvável que, em 1973, em Divinópolis, onde morava, a escritora já tivesse ouvido falar do craque. Seja como for, um jogador de futebol anônimo é citado no poema.

É aqui que quero chegar. Em 1966, ano da Copa disputada na Inglaterra, o escritor português José Gomes Ferreira anota no seu diário, a 10 de julho, um poema de Carlos Drummond de Andrade sobre Pelé. E acrescenta a seguinte reflexão: "Não pude deixar de pensar: e se eu ousasse publicar em Portugal uns versos ao nosso futebolista Eusébio, que diriam de mim? Que era parvo pelo menos". (Parvo é como se diz bobo no hemisfério norte.)

Nem de propósito, no dia seguinte, 11 de julho, o escritor registra que, durante um jantar de homenagem a Lygia Fagundes Telles, a escritora brasileira segredou-lhe: "Vocês, os portugueses, são tão graves… Tão sérios…". Portanto, quando se soube que o prêmio Camões tinha distinguido Adélia Prado, fiquei muito satisfeito. É excelente que os brasileiros continuem a mostrar que, com a nossa língua comum, podemos dizer o que nos apetecer, fazer o que nos apetecer. Incluindo calçar chuteiras em Camões.