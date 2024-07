Perdoe, padre, porque pequei. Tenho pensado na mulher de outra pessoa. É a mulher de Ló, sabe? Livro de Gênesis 19. O Senhor destrói Sodoma e Gomorra, fazendo chover enxofre e fogo sobre ambas as cidades. Mas Ló, a sua mulher e as duas filhas escapam. Mas a mulher olha para trás e fica transformada numa estátua de sal.

Tudo é contado num tom bastante lacônico e inexpressivo, como se fosse normal.

Luiza Pannunzio - Luiza Pannunzio/Folhapress

Os acontecimentos não perturbam minimamente o narrador. Ela olha para trás para ver a chuva de fogo e enxofre e, como é óbvio, converte-se numa estátua de sal. Ninguém se sobressalta, ninguém registra que talvez seja uma ocorrência um pouco insólita, ninguém pergunta "por que sal, Senhor? Tendo em conta os danos causados pela hipertensão, porque não optar por outro tempero, transformando-a numa estátua de canela ou de orégano, estimulando uma alimentação mais saudável, e fazendo com que, de tudo isso, surja ao menos um ponto positivo?".

Sei que é possível castigar através do sal porque uma vez a minha avó já era velha e esqueceu-se de que já tinha temperado o arroz e salgou-o duas vezes, e foi difícil comê-lo de modo que ela não percebesse que estava demasiado salgado.

Mas, se eu estivesse a fugir do fim do mundo, padre, creio que também olharia por cima do ombro, para espreitar a chuva de fogo e enxofre, que deve ser um espetáculo bonito. Uma espécie de aurora boreal zangada. Não me perdoaria se não fotografasse para pôr no Instagram. Seria assim tão contrário à moral? É a simples contemplação de um fenômeno meteorológico extremo.

Por falar em moral, padre, como o narrador da história se abstém de comentar o que está relatando? Não é apenas a transformação da mulher de Ló em estátua de sal. Depois desse incidente, ele diz que Ló e as duas filhas foram habitar numa caverna, e elas, cuidando que o mundo tinha acabado, embebedaram o pai e deitaram-se com ele e tiveram dois filhos do próprio pai. Mais uma vez, nenhuma surpresa, nenhuma repugnância de quem conta, padre.

Até o PornHub, segundo me confidenciaram amigos, tem a decência de arquivar cenas desse gênero na categoria "Stepdad", ou seja, padrasto, para garantir ao espectador que não está assistindo a um episódio de incesto, donde se conclui que o PornHub é moralmente superior à Bíblia, padre. Como é possível?