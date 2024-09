Creio que, para entender a humanidade, não é preciso mais do que consultar o verbete da Wikipédia sobre sanduíche. Sanduíche, deixem-me recordar, é uma composição alimentar que consiste em empilhar, por esta ordem, pão, não pão, e novamente pão. Se for só pão e não pão não é sanduíche, é bruschetta. Se for só pão e pão, é meramente pão.

É um conceito simples, até porque a definição de não pão é muito elástica. Pode ser carne, peixe, marisco, mas também lacticínios e até vegetais.

Ilustração de Luiza Pannunzio para coluna de Ricardo Araújo Pereira de 21 de setembro de 2024 - Luiza Pannunzio/Folhapress

Ora, acontece que a ideia de sanduíche tem sido alvo de debate sangrento. O texto da página em inglês era ilustrado por uma foto que mostrava a composição: pão, rodelas de ovo cozido sobre alface, pão. Os protestos foram tantos e tão violentos que os administradores da enciclopédia mudaram a fotografia. Agora está lá um prato com pão, alface e carnes frias, pão.

Mas os autores da página chamada "inglês simplificado", curiosamente, resolveram complicar. E, talvez num esforço pacificador, ilustraram o artigo com, não uma, mas quatro fotografias. Vários tipos de sanduíche, para satisfazer diferentes sensibilidades, incluindo uma fotografia em que um gatinho contempla, melancólico, determinada modalidade de sanduíche.

Artigos em línguas diferentes são ilustrados por fotografias de diferentes sanduíches, reforçando a ideia de que não existe consenso global em torno do conceito. E então chegamos à página em língua portuguesa, cuja fotografia tem a legenda: "sanduíche de tipo italiano" —uma opção polêmica. Para quê evocar, na página em português, uma criação italiana? Porém, verificamos que o caso é ainda mais grave quando resolvemos visitar o espaço de discussão.

Aí encontramos um capítulo significativamente intitulado "guerra de edições", em que alguém se queixa de ter sido necessário usar a força para impedir que certas pessoas incluíssem no artigo a informação, a todos os títulos falsa, segundo a qual as palavras sanduíche e lanche seriam sinônimas.

E depois vem a bomba: é a sanduíche, como se diz em Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé, Timor e Macau, ou o sanduíche, como se diz no Brasil?

No momento em que escrevo, os editores concordaram em apresentar a sanduíche no feminino, mas com uma nota que explica a exceção brasileira. Esperemos que seja suficiente para que a paz prevaleça.