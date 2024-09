Churros e chocolate quente, por favor? Sim, assim que pisei em Barcelona pela manhã pedi um churro e chocolate quente em uma cafeteria.

O mês de janeiro estava pedindo por isso, até porque o frio europeu tornava esse pedido muito convidativo. Acredito que todo mundo goste de ver aquela fumacinha sobre o copo, afinal, esses são os detalhes da rotina que aplicamos a qualquer viagem.

A igreja da Sagrada Família vista do mar - Bruna Casas/Reuters

Enquanto eu relutava em dar o último gole, eu já sabia que La Rambla estava me esperando. Uma das ruas mais convidativas da cidade, uma vez que ali os artistas realizam pinturas ao vivo ou disseminam suas melodias pelo ar.

O trajeto é quase qua preparação para o ápice da obra-prima, que acontece quando se depara com os feitos de Antoni Gaudí. Eu diria que esta cidade é o playground de Gaudí, porque é impossível visitar a cidade sem cair no mundo dele.

Eu tenho a impressão de que a Sagrada Família é uma das primeiras fotos que são postadas nas redes sociais, uma vez que essa enorme basílica, ainda em construção, é praticamente um cartão-postal. Gaudí dedicou 40 anos de sua vida a esse projeto, e a complexidade do seu design é de tirar o fôlego. A conclusão está prevista para 2026, marcando 100 anos da morte do arquiteto; porém ela é espetacular, mesmo ainda não concluída.

Drones constroem a imagem da Sagrada Família na festa da padroeira da cidade, dia 22 de setembro - Nacho Doce/Reuters

À medida que eu passeava com os olhos completamente abertos na tentativa de não perder nada, pude visitar a Casa Batlló e a Casa Milà. A príncipio eu tive a sensação de que algo me era familiar; depois descobri que eram outras criações de Gaudí. As formas orgânicas e as cores vivas desses edifícios os fazem se destacar, mesmo em meio a uma cidade que deu uma atenção especial à arquitetura.

Apesar de meu cronograma estar apertado, eu optei por passar um longo período de tempo no Parque Güell, também de Antoni. Quis aproveitar um pouco daquele clima de "conto de fadas", principalmente por conta dos mosaicos coloridos.

Quanto à gastronomia, recomendo experimentar paella, um prato tradicional espanhol originário de Valência que em uma de suas versões é composta por arroz, frutos do mar e legumes. Embora aparentemente os ingredientes sejam usuais, o sabor em si é diferenciado e esse prato se tornou um dos meus favoritos.

Turistas no Parque Güell - Gabriel Justo/Folhapress

Barcelona também é conhecida por suas opções de compras, com grandes shoppings e inúmeras butiques oferecendo desde moda de luxo até produtos locais únicos. Atualmente o país possui uma das taxas de imposto mais baixas da Europa Ocidental, e isso torna o lugar ótimo para quem quer realizar algumas compras.

Movimento na Rambla do Raval - Ligia Roca/Folhapress

Cabe dizer que a cidade é bem planejada, isso significa que ela é amigável tanto para pedestre quanto para outros meios de locomoção. As calçadas são largas e também inclusivas para pessoas com deficiência, e ter notado isso tudo me deu uma impressão boa a respeito de como pode ser o dia a dia das pessoas.

Ainda que ao ir embora tenha me sentido super-realizado em ter feito essa viagem, desejo voltar para explorar mais! Desta vez eu terminei a minha estadia na casa de um amigo brasileiro e tive um flash back da nossa feijoada.

Mesmo com todos os cenários ou experiências, o gosto de casa é sempre bem-vindo para recarregar a disposição física e o ânimo.