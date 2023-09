São Paulo

A Justiça paulista rejeitou o pedido do Itaú para anular uma multa de R$ 7,5 milhões aplicada pelo Procon em razão da constatação de que o banco concedeu empréstimos consignados sem que os clientes tenham solicitado.



Empréstimo consignado é aquele no qual o valor das parcelas é cobrado diretamente na folha de pagamento ou na aposentadoria.



Fundamentada em 21 casos, a multa foi aplicada pelo Procon em julho de 2022. O valor de R$ 7,5 milhões, de acordo com o processo administrativo, levou em conta o fato de que o Itaú era reincidente na prática e de que uma das infrações havia sido cometida contra uma pessoa com mais de 60 anos.

Fachada do banco Itaú - Eduardo Anizelli - 25.jul.2022/Folhapress

No processo judicial aberto contra o Procon, o Itaú disse não ter cometido nenhuma infração. "Todos os contratos de empréstimo foram devidamente assinados pelos consumidores", declarou à Justiça. De acordo com o banco, o Procon não permitiu a realização de uma perícia para confirmar a veracidade das assinaturas.



O Itaú questionou ainda a imparcialidade do servidor do Procon responsável pelo julgamento administrativo da multa, argumentando que ele era autor de uma reclamação trabalhista na Justiça contra o Itaú.



"A multa é injusta", afirmou o banco.



O Procon se defendeu no processo declarando que, na época da aplicação da multa, a ação trabalhista aberta pelo servidor contra o Itaú já estava extinta após a realização de um acordo. Além disso, afirmou, a decisão do servidor foi precedida por manifestações técnicas de outros funcionários do órgão.



Em relação à alegação de que os contratos de empréstimo foram assinados pelos clientes, o Procon disse que o banco não solicitou a produção de prova pericial. Afirmou também que um dos casos que motivou a multa está descrito em um processo judicial aberto por uma aposentada na qual a Justiça reconheceu a falsidade da assinatura contida no contrato do banco.



A juíza Kenichi Koyama concordou com o Procon e manteve a multa.



O banco ainda pode recorrer.