A Justiça paulista determinou a remoção das plataformas digitais de funks dos cantores MC Kapela e MC Keké que fazem referências ao banco Santander, citando o nome da instituição financeira ou mesmo a abreviação "Santa".

A decisão, em segunda instância, foi tomada em um processo aberto pelo banco, que acusou os músicos de fazerem um uso não autorizado e prejudicial a sua marca em canções e videoclipes.

Justiça paulista determinou a remoção das plataformas digitais de funks dos cantores MC Kapela - Reprodução/YouTube

"Trata-se de um franco ataque à reputação da instituição e aproveitamento parasitário do prestígio construído ao longo de décadas", afirmou o banco à Justiça, argumentando que algumas músicas parecem incitar a prática do estelionato.

"É um uso ostensivo, reiterado e vexatório", declarou.

De acordo com a decisão, terão de ser removidas de todas as plataformas digitais as músicas "Bonde dos Rela", "Polo da Lalá", "Medley do Milhão", "História Triste", "O Pai Tá On e Roteando", "Ficar Rico ou Morrer Tentando" e "Medley Santander 2022", que usam a expressão Santander e/ou Santa em suas letras.

A decisão afeta também videoclipes de músicas que não fazem referência ao banco em suas letras, mas, nos quais, os cantores aparecem utilizando roupas e acessórios com sinais referentes ao logotipo do Santander.

Nesse caso, a ordem atinge apenas as plataformas que exibem vídeos, como o YouTube. As músicas atingidas nesse caso são "O Golpe 2", "To na Fase" e "Tropa do Arranca".

MC Kapela e MC Keké afirmaram à Justiça que o pedido de remoção feito pelo Santander representa um ato de censura, "inadmissível em um Estado Democrático".

Os advogados Alexandre Fidalgo e Cláudia Pinheiro David, que os representam, disseram na ação que o banco se refere ao funk de forma "depreciativa e preconceituosa, com o pressuposto errôneo de que esse estilo musical não poderia ser enquadrado no exercício da liberdade de expressão".

Eles dizem que o funk é uma manifestação cultural e as músicas de Kapela e Keké costumam retratar os contrastes entre a vida na periferia e a realidade da elite brasileira.

"Suas canções destacam esses contrastes e fazem menção a uma série de simbolismos de poder e da elite, como é o caso do uso de roupas de marca e joias caras, os carros de luxo, as altas aplicações financeiras, dentre outros temas que representem valores materiais normalmente atribuídos às classes altas da sociedade", afirmaram.

Segundo eles, as menções ao banco são breves e contextualizadas. Afirmam ainda que, de acordo com a legislação, "uma marca pode ser exposta em publicações jornalísticas, artísticas, literárias e científicas sem necessidade de autorização prévia".

"Uma parcela da sociedade pode até não concordar com o estilo do funk, pode tratá-lo como de mau gosto, vulgar ou chulo, mas isso não o transforma em ato ilícito", declararam.

Os desembargadores do TJ não concordaram com a argumentação.

Além de remover os conteúdos das plataformas, os músicos foram condenados a pagar uma reparação de R$ 20 mil por danos morais ao Santander, assim como uma indenização por danos materiais em valores que serão calculados em uma perícia.

"Não há que se falar em uma ‘criminalização do funk’ ou mesmo em um ‘juízo moral de qualidade artística’", afirmou na decisão o desembargador Alexandre Lazzarini, relator do processo.

Segundo ele, os limites da liberdade artística foram extrapolados pelos cantores, que "macularam" a marca do banco com uma utilização "depreciativa e reiterada".

"O uso da marca Santander não é apenas central, mas ostensivo e reiterado, não só nas músicas, videoclipes, fotos de perfil, como também em tweets, vestimentas e acessórios utilizados pelos cantores", declarou o desembargador na decisão.

Os cantores ainda podem recorrer.