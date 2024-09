The New York Times

A eleição de 2016, com a chocante vitória de Donald Trump e a insurgência socialista de Bernie Sanders, criou um repentino aumento de ambição ideológica. Pensadores conservadores correram para preencher os contornos do populismo trumpista, construindo vários arcabouços intelectuais para uma incipiente era pós-liberal.

Enquanto isso, entre os progressistas, havia dois grandes projetos: uma revolução cultural em nome do antirracismo e da justiça social que ganhou força ao longo da Presidência de Trump e um renascimento inspirado por Sanders de grandes projetos de gastos social-democratas.

Esses esforços pareciam prometer que um grande choque de visões definiria a década de 2020, colocando uma versão de uma "nova direita" contra algum tipo de esquerda pós-neoliberal.

Os candidatos à Presidência dos EUA Donald Trump e Kamala Harris se cumprimentam durante debate eleitoral na Filadélfia - Saul Loeb/10.set.24/AFP

Mas seja o que for que a atual temporada eleitoral esteja entregando, não é um grande debate ideológico. Em vez disso, há uma fuga da ambição ideológica de ambos os lados, com a candidata democrata oferecendo diferentes temas alimentados por pesquisas e o candidato republicano encerrando sua campanha com uma bajulação inconsistente —cortes de impostos para alguns, maconha legalizada para outros, deportações em massa e, também, tratamento gratuito de fertilização in vitro.

Então, onde as ideologias que se formaram entre 2016 e 2020 realmente estão em 2024?

Comecemos com o Grande Despertar que varreu as instituições americanas nos mess que se seguiram ao assassinato de George Floyd. A posição progressista de justiça social, naquele momento, podia ser caracterizada como uma mistura de recuo e consolidação.

O recuo é mais óbvio na política nacional, na qual Kamala Harris claramente gostaria que todos esquecessem algumas das posições mais extravagantes que ela assumiu durante as primárias democratas há quatro anos. Mas também é aparente no segmento cultural: as reputações dos escritores ativistas Ibram X. Kendi e Robin DiAngelo estão em baixa, a América corporativa está cortando empregos de diversidade e os líderes universitários estão tentando voltar cautelosamente à neutralidade política.

Ao mesmo tempo, o Despertar dificilmente está desistindo de todo o território que reivindicou. Quando a revista The Economist produziu um relatório especial na semana passada sobre o suposto eclipse woke, as tendências em vários indicadores —no uso de palavras de ordem ideologizadas na mídia e na academia, por exemplo— eram mais propensas a mostrar uma estabilização ou diminuição modesta do que um declínio real. Isso sugere que o despertar está mais em suspenso do que em plena retirada, ainda potente apesar de ser mantido à distância pelos principais democratas.

O mesmo não pode ser dito de seu companheiro de viagem, o neossocialismo que atingiu o auge na campanha de Sanders em 2020 ou no gasto inicial da administração Biden. A esquerda de Sanders conquistou algumas vitórias políticas no último período, mas como movimento voltado para o futuro, parece sem rumo, suas grandes ambições frustradas pelo governo dividido e pelo antigo inimigo da esquerda, a inflação.

Talvez o neossocialismo ressurja nos últimos anos de 2020 sob Alexandria Ocasio-Cortez ou nos anos 2030 sob um simulacro de inteligência artificial de um Bernie Sanders mais jovem. Mas, por enquanto, o sonho de "Medicare para Todos", de uma renda básica universal ou de um estado de bem-estar de escala europeia parece quase tão distante quanto antes da primeira campanha presidencial de Sanders.

E enquanto o despertar pode resistir e prosperar sem poder político direto porque, acima de tudo, é um movimento cultural, os socialistas que não têm um caminho para controlar os meios de produção estão sempre em perigo de se transformarem num clube privado de debates.

Finalmente, e quanto à direita pós-liberal? Em um sentido, parece bem posicionada: Trump tem uma boa chance de uma restauração. Ele está fazendo novamente promessas nacionalistas sobre imigração e tarifas, e seu companheiro de chapa é um colega da intelligentsia populista.

Mas em outro sentido, grande parte do trabalho que a intelligentsia tentou fazer para se preparar para este momento parece estéril, ou desagradável, ou simplesmente incompleto. A promessa da nova direita era que muito mais seria adicionado à campanha de Trump de 2016: grandes ideias para política industrial e familiar; um conservadorismo social revivido que se opõe ao excesso libertário.

A realidade é que o Trump 2.0 afastou o conservadorismo social, sua visão de renascimento da classe trabalhadora não progrediu muito além de construir o muro e pagá-lo com tarifas externas, e ele permanece mais focado na política como um ajuste de contas do que como melhorar a vida das pessoas. Enquanto isso, os ideólogos da nova direita não conseguem concordar com o que defendem —alguns tentam fixar ideias políticas à campanha de Trump, outros marinam em várias paranoias, e outros se desiludem.

A parte mais eficaz da nova direita pode ser o movimento cultural que está construindo uma educação clássica e estabelecendo bases em universidades de estados republicanos. Mas em relação aos quadros culturais do progressismo, esta é apenas uma pequena força guerrilheira.

Então, quais visões de mundo ganharam terreno na campanha de 2024? Acho que você teria que dizer que as ideias que eram influentes antes de Trump e Sanders mudarem tudo —uma forma de fazer política progressista de pequena escala, economia de oferta para os republicanos e libertarianismo cultural.

Cortes de impostos e créditos fiscais e direitos ao aborto, uma democrata se gabando de possuir uma arma enquanto seu rival republicano endossa a maconha legal: não espero que dure, mas pelo menos nas próximas seis semanas, é primavera para o neoliberalismo.