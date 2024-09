The New York Times

"Somos todos incrementalistas agora". Assim escreve Ryan Anderson, presidente do Centro de Ética e Políticas Públicas, falando em nome do movimento antiaborto em um novo ensaio sobre a política do aborto depois do fim do direito ao procedimento em âmbito federal.

Dizer "todos" pode ser um exagero, mas Anderson está correto ao afirmar que uma série de reveses para os oponentes do aborto —grandes derrotas em plebiscitos nos 'estados vermelhos', perda de terreno em pesquisas públicas, perda de uma linguagem crucial contra o aborto na plataforma republicana— está forçando o movimento antiaborto a se tornar gradual e a fazer concessões, e criando um mercado substancial para o que Michael Brendan Dougherty, da National Review, chama de "realismo pró-vida".

A dificuldade é que ninguém ainda consegue concordar plenamente com o significado de incrementalismo. Talvez, como muitos apoiadores de Donald Trump argumentam, isso exija aceitar sem reclamar a mudança de Trump pró-escolha como o preço para proteger os interesses pró-vida contra um Partido Democrata que apoia cada vez mais o direito ao aborto.

Talvez, como sugere meu colega do New York Times, David French, isso signifique o oposto: fazer o que for preciso para remover a mancha trumpista da causa da defesa da vida humana não nascida, até mesmo a ponto de votar em Kamala Harris em novembro.

Discordar de meu colega sobre as implicações de uma vitória de Kamala não dá nenhuma certeza sobre modos alternativos de incrementalismo. Os oponentes do aborto devem lutar arduamente para garantir que o espírito comprometedor de Trump não se instale entre outros candidatos e detentores de cargos, como Anderson argumenta? Ou eles deveriam reconhecer, como sugere Matthew Lee Anderson no The Dispatch, que Trump tem instintos políticos sólidos e que sua posição de "deixar para os estados" é uma posição "politicamente palatável" que o movimento antiaborto deveria ter "abraçado proativamente"?

Os oponentes do aborto deveriam fazer um grande esforço, como argumenta Marvin Olasky, para se comprometerem e serem compreensivos em casos difíceis e se concentrarem mais em políticas sociais e econômicas que facilitem a escolha de ter filhos? Ou, como argumenta Bethel McGrew, eles deveriam despolitizar certos aspectos, depositando menos fé nos príncipes do Partido Republicano, mas mantendo sua própria integridade intransigente, seu compromisso com um absoluto moral do tipo "não matarás"?

E reconhecendo que não existe uma maioria antiaborto imaginável sem uma grande mudança na maneira como os americanos abordam o sexo, o casamento e a religião, isso implica que os oponentes do aborto também devem ser a favor do casamento ou até mesmo da castidade?

"Nossa principal tarefa não é persuadir as pessoas sobre a humanidade do nascituro", escreve Ryan Anderson, "mas mudar a forma como as pessoas conduzem suas vidas sexuais".

Ou é mais uma questão de paciência, como Dougherty sugere —de estar fielmente presente à medida que a atomização e a esterilidade se aprofundam, porque nossa sociedade decadente pode em breve se encontrar "lutando em suas próprias subculturas por fontes de renovação e vida nova"?

Sem dúvida, o resultado e as consequências da eleição esclarecerão todas essas opções. Mas, por enquanto, minha própria contribuição é enfatizar a estranheza da situação política em que os oponentes do aborto se encontram. O fim do caso Roe vs. Wade forçou o movimento a confrontar suas limitações políticas manifestas e, ao mesmo tempo, deu aos opositores do aborto uma quantidade extraordinariamente grande de território político para defender.

Atualmente, há mais de uma dúzia de estados onde as preferências contra o aborto são de fato a lei, além de outros oito com restrições significativas. A título de comparação, o movimento pela legalização da maconha, cuja posição é muito mais popular no momento do que a posição rigorosa contra o aborto, conseguiu legalizar o uso recreativo da cânabis em 24 estados e em Washington DC.

Portanto, o movimento pró-erva está em uma situação relativamente normal para um movimento ativista, com uma harmonia razoável entre a popularidade de suas ideias e o estado de seus avanços políticos, e também com espaço para crescer, por assim dizer, quando se trata de expandir essas vitórias. Já o movimento antiaborto, no curto prazo, está na posição mais incomum de defender vitórias políticas que não conquistou no tribunal da opinião pública.

A derrubada de Roe foi conquistada, para ser claro, com uma estratégia multigeracional que manteve vivo o debate constitucional e, por fim, contra grandes probabilidades, forçou a questão de volta ao processo democrático. Mas o movimento não conseguiu criar uma concordância pública geral suficiente com sua causa para apoiar o cenário jurídico que a revogação restaurou.

Isso sugere que ambas as estratégias em nível nacional —o que a plataforma do Partido Republicano deve dizer? Um presidente republicano deve apoiar a proibição nacional de abortos no final da gravidez?— e as abordagens de mudança cultural de base precisam ser julgadas principalmente pelo fato de ajudarem o movimento a manter esse terreno não conquistado.

Na minha opinião, isso justifica a estratégia nacional que a chapa Trump-Vance estaria promovendo na realidade alternativa em que uma chapa liderada por Trump fosse capaz de fazer com que suas ideias fossem coerentes. Essa estratégia começaria pela combinação do apoio de Trump ao federalismo do aborto com o apoio de Vance a uma política familiar generosa. Mas então, juntamente com uma política nacional pró-família, como um crédito fiscal maior para crianças, também disponibilizaria mais dólares federais para políticas estaduais que visam apoiar mães grávidas e reduzir as taxas de aborto.

Mas na medida em que o movimento antiaborto está buscando um único objetivo incrementalista em vez de uma dúzia de objetivos diferentes, esse parece ser o lugar certo para se concentrar: Tornar o mais fácil possível, em termos de fluxo de caixa e cobertura legal, ser um Estado pró-vida em um país pró-escolha.