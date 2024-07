Acontece com todo mundo. Ao escutar um disco de um cantor este lembra outro, como se um tivesse saído do outro ou vice-versa. Nenhum desdouro nisso, e não há por que renegar uma influência ou descendência ilustre. Veja bem, a semelhança não tem a ver com o gênero de música que eles cantam, mas com certo jeito de cantar ou uma sonoridade em comum. É possível que essa influência tenha sido inconsciente. E, claro, pode ser também apenas uma ilusão auditiva do ouvinte.

Quando ouço Elis Regina, lembro-me de Angela Maria, que, por sua vez, me lembra Dalva de Oliveira. Quando ouço João Gilberto, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Roberto Silva, Lucio Alves, Gilberto Alves e Cyro Monteiro, lembro-me de Orlando Silva —o de 1935-1942, na RCA, talvez o melhor cantor do mundo naquele tempo. Anitta, Ivete Sangalo, Baby Consuelo, Rita Lee, Ademilde Fonseca, Emilinha Borba, Marlene e Dircinha Baptista me lembram Carmen Miranda —que não me lembra ninguém, porque inventou a si mesma.

O cantor e compositor João Gilberto em outubro de 1980 durante apresentação no Rio de Janeiro

Mart’nalia pode ter vindo de Elza Soares. Gilberto Gil, de Luiz Gonzaga. Jorge Ben Jor, sem dúvida, de Orlan Divo. Wilson Simonal, Leny Andrade e Claudette Soares, de Johnny Alf. Alayde Costa, de Nora Ney. Maysa, de Doris Monteiro. E Mario Reis veio apenas do microfone elétrico, assim como muitos cantores "sem voz" surgidos por volta de 1928.

Há também as boas influências estrangeiras, como a de Billie Holiday sobre Maria Bethânia; de Bing Crosby sobre Dick Farney; de Joe Mooney sobre João Donato; de Frank Sinatra sobre uma multidão em todas as línguas; e de Nat King Cole sobre Agostinho dos Santos e também sobre João Gilberto. Não, João Gilberto não veio de Chet Baker —havia muita gente cantando baixinho no começo dos anos 1950, era uma tendência.

Já sei, faltou citar o fulano ou me esqueci do beltrano. É verdade. Mas 1.870 caracteres não passam de 1.870 caracteres.