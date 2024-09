Seu Panini, principal nome das organizações Panini, poderia processar o Corinthians. Primeiro, porque todo mundo tem entrado na Justiça contra o alvinegro, então seria apenas uma questão de surfar a onda. Segundo, porque é impossível fazer um álbum de figurinhas decente com essa janela de transferência corintiana —que deveria ser noticiada na editoria de economia, não de esporte.

Este escriba —de volta à humildade depois de 80 dias comendo croissant direto da fonte— estava acompanhando o dinâmico Campeonato Brasileiro à distância, vendo poucos jogos ao vivo e muitos melhores momentos (normalmente, vídeos bem rápidos).

Neste retorno, deparei com um excitante Corinthians x Atlético-GO, com estádio lotado, clima favorável e estrela holandesa no banco. Porém, o simpático Memphis, afiado no "media training", não era a única novidade.

Voltemos um pouco mais. Este escriba viajou durante a 11ª rodada, quando o time presidido por Augustus Melo, um homem sem plural, tinha como técnico o português António Oliveira. A equipe enfrentava outro Athletico, o PR, e foi a campo com Matheus Donelli; Hugo, Caetano, Cacá e Leo Maná; Raniele, Breno e Garro; Wesley, Pedro Raul e Gustavo Mosquito.

Agora faltam 11 rodadas para terminar o Brasileiro, e o Corinthians de Ramón Díaz (substituto de Oliveira) foi escalado com Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; Charles, José Martinez e Breno; Garro, Yuri Alberto e Romero. Ou seja, apenas três titulares sobreviveram —e o belo Pedro Raul não é um deles.

O que praticamente não mudou foi a colocação do time na tabela. Era 18º antes e é 17º agora, mas com mais jogos que o Fluminense, que está logo atrás.

O Corinthians, aditivado por Memphis e mais uma penca de jogadores, agora é favorito para escapar do rebaixamento. Problema dos outros, como Criciúma, Vitória ou Juventude, que não compraram nenhum holandês escalado em Copa do Mundo.

Memphis Depay em Corinthians 3 x 0 Atlético-GO - Carla Carniel/Reuters

Ah, mas esses times não teriam dinheiro para pagar os craques do Velho Continente. E daí? O Corinthians também não tem. O que importa é fazer qualquer coisa, inclusive aumentar a dívida, em nome da permanência na Série A. A farra não pode acabar.

Curiosamente, o Vitória-BA, um dos times que deve lutar com o alvinegro pela permanência na elite, também ganhou seu jogo no fim de semana, diante do Juventude. Gol de quem? Gustavo Mosquito, um dos que entraram na Justiça contra o Corinthians. Só não sabemos se Gustavo Mosquito integra alguma página no famigerado álbum do Seu Panini. Mas Wesley, agora no Al-Nassr, está na contracapa.

O ex-corintiano Wesley em partida do Al-Nassr - Ahmad Al-Rubaye/AFP



Enquanto isso, a Premier League teve no fim de semana o jogo mais Libertadores da sua história, com o Arsenal elevando à potência inglesa o uso da catimba diante do sempre favorito Manchester City. Com um jogador a menos durante metade do jogo, segurou o 2 a 2. O City continua na liderança, com 115 acusações de violação de fair play financeiro na frente.

Round 38 - Episódio: Fernando’s

Estava comentando com um amigo a minha surpresa ao ver que nenhum míster foi degolado em dois meses de campeonato.

Mas talvez a presença deste escriba atraia maus agouros para os professores. Foi só voltar e já tivemos nesta segunda (23) uma cabeça rolando gramado abaixo: o Cruzeiro degolou Fernando Seabra. E já ressuscitou outro Fernando, o Diniz, ex-Fluminense.

Agora restam nove sobreviventes desde o round 1: Estrangeiros 5 x 4 Brasileiros* (*contando Roger Machado).