O coach é puxado por cavalgaduras —e se faz tempo que isso já não é necessariamente uma verdade literal, não há motivo para descartar a metáfora. Pelo contrário: ela prova que a etimologia é cheia de tesouros ocultos.

O substantivo "coach" chegou à língua inglesa em meados do século 16, vindo do francês "coche", com o sentido de carruagem grande e fechada de quatro rodas —como se sabe, um veículo de tração animal.

A palavra tinha mais prestígio internacional que o filme do Waltinho. Entre outras línguas, marcava presença no alemão "Kutsche". A fonte estava no húngaro "kocsi" —cujo sentido original era carruagem feita na localidade de Kocs, vizinha de Budapeste, onde se fabricava desde o século 15 um veículo confortável, amplo, com suspensão de molas.

Nem é preciso ir tão longe para encontrar a primeira acepção de coach. "Kocsi" chegou à nossa língua nessa época como "coche", a mesma grafia assumida pela palavra em francês e espanhol.

O termo é tão pouco usado hoje quanto a coisa em si, mas deixou uma marca viva no cocheiro, condutor de coches, seges, diligências, cabriolés, carruagens em geral —e presença quase obrigatória em romances de época.

Foi no inglês que, no século 19, o coach começou a se desdobrar em novos sentidos. O de vagão de passageiros no transporte ferroviário —e, mais tarde, de ônibus— é uma simples metonímia, algo fácil de compreender. O de tutor e treinador é metafórico e requer explicação.

Cocheiros conduzem carruagens em Nova York (EUA) - Stan Honda - 2.jan.14/AFP

Consta que começou como gíria de estudantes da Universidade de Oxford por volta de 1830 o uso de coach para nomear o professor que, com aulas particulares, ajudava um aluno a se sair bem na temporada de provas.

E o que uma coisa tem a ver com a outra? A ideia é que o coach conduzia, transportava confortavelmente o estudante rumo à aprovação. Como se o levasse de carruagem. Sem o coach, o coitado teria que ir a pé.

Gírias são gírias, costumam ter vida curta. No entanto, três décadas mais tarde, essa acepção tutorial da palavra tinha penetrado com força no vocabulário esportivo. Nascia assim o sentido de coach como treinador, pessoa que prepara atletas para uma competição. E este pegou.

Pegou tanto que, no século 20, a ideia de coaching transbordou aos poucos do mundo do esporte para qualquer outro em que alguma forma de mentoria fosse necessária; o das artes, por exemplo. Até aí, jogo limpo.

Só recentemente o coach degenerou. Surgiram aqueles que apregoam ensinar seus pupilos a serem bem-sucedidos —não numa modalidade esportiva, não numa atividade artística, mas na própria vida. Na busca da riqueza material e da "felicidade".

Espécie de pastor secular, esse tipo agressivo de charlatão que nossa sociedade tem optado por tolerar —como vem tolerando a praga social das bets e o terrorismo dos piromaníacos— é filho de um tempo em que se cruzam duas curvas contrárias, mas amigas.

A curva descendente dos empregos para as novas gerações, numa economia global que cresce cada vez menos, se cruza com a ascendente do individualismo, da satisfação imediata e do hiperconsumo como únicas medidas de valor humano.

Como diria Brás Cubas, dessa terra e desse estrume é que nasceu essa flor.