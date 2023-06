Há um ditado em Portugal que diz que "no São João, a sardinha pinga no pão". Moro no país há quatro anos e durante todo o mês de junho sinto o cheiro da sardinha a queimar na brasa.

O fumo se espalha por entre ruas e ruelas apertadas, e não há como sair de casa sem voltar impregnada pelo cheiro com travo de mar —e de gordura.

"No santo Antônio e no são João, como a sardinha e deixo o pão" —minha boca nunca se encheu de água pelas sardinhas até eu me mudar para Portugal. Mas minha compaixão por esses peixinhos sempre foi maior que o meu desejo de comê-los. Ao ver as mesas armadas nas ruas, os vasos de manjericos nas sacadas e as quadras populares que evocam a sardinha, senti vontade de recriar essa tradição numa versão 100% vegetal.

A sardinha fica no mar, e preparamos um tofu envolto em algas. Na falta de um assador —de uma churrasqueira—, usamos o forno de casa, em temperatura máxima. Os sabores do mar são representados pela alga nori, pelo frescor do limão e pela pungência das alcaparras.

Sardinha de tofu na receita vegana de Luisa Mafei - Luisa Mafei

E o que pinga no pão? Uma bela molhanga da salada de pimentos assados, que traz à nossa versão os sabores do Mediterrâneo. Na hora de escolher o pão, prefira os de casca rígida e miolo macio, como a ciabatta ou o pão italiano. Para quem quiser seguir a tradição, a broa de milho é a melhor opção.

Por que chamar de sardinha um pedaço de tofu? Na culinária à base de plantas, faz sentido, para algumas pessoas (como eu), usar os nomes das comidas de sempre. É um modo afetivo de seguirmos conectadas à história e ao contexto cultural daquilo que comemos, enquanto recriamos a tradição.

SARDINHAS DE TOFU

Ingredientes

500 g de tofu

6 folhas de alga nori

2 colheres de chá de alcaparras

1 colher de sopa de extrato de tomate

2 colheres de sopa de molho de soja

Sumo de 2 limões sicilianos

Farinha de milho, o quanto baste

2 colheres de sopa de azeite, o quanto baste

Preparo

Adicione no liquidificador o sumo de limão, as alcaparras, o azeite, o extrato de tomate e o molho de soja. Rasgue uma folha de alga nori em pedacinhos e junte aos demais ingredientes. Triture até a alga se desfazer. Corte o tofu em cinco fatias de um dedo de espessura. Faça riscas cruzadas na superfície, com cuidado para não partir o tofu. Espalhe o molho sobre os pedaços de tofu com a ajuda de um pincel. Reserve por ao menos 30 minutos, para o tofu absorver os sabores. Coloque uma folha de alga no centro de uma tábua limpa e seca. Adicione um pedaço de tofu ao meio. Embrulhe o tofu, levando as extremidades da folha ao centro. Pincele um pouco do molho para ajudar a "colar" a alga no tofu. Corte as aparas com a ajuda de uma tesoura. Pincele mais um pouco de molho sobre o tofu envolto com a alga e passe pela farinha de fubá. Transfira para uma assadeira e pincele um pouco de azeite. Repita o procedimento com os demais pedaços de tofu. Leve as sardinhas de tofu para assar a 220 graus por 25 minutos, virando na metade do tempo. Finalize com mais pinceladas do molho.

SALADA DE PIMENTOS

Ingredientes

1 pimentão vermelho

1 pimentão verde

1 pimentão amarelo

½ cebola roxa

Folhas de salsa, a gosto

1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto

3 colheres de sopa de azeite

Sal quanto baste

Preparo