As trapalhadas, como tudo indica, criminosas das joias da Arábia Saudita recebidas pelo casal Bolsonaro faz relembrar de longe as trapalhadas das joias da imperatriz Teresa Cristina, esposa de dom Pedro 2°, no valor de duzentos contos, surrupiadas de um armário no Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, provocando um escândalo sem precedente na Corte carioca.

A distância entre os dois acontecimentos diminui pela similaridade dos fatos. O sumiço ou roubo das "joias da coroa", como ficou conhecido, abriu margem para questionamentos de ordem moral e improbidade no já combalido Império do Brasil, com a realeza brasileira sendo desafiada a esclarecer fatos até então restritos aos subterrâneos do palácio e muito pouco ditos ou esclarecidos para a sociedade.

Naquele março de 1882, como agora, também havia uma espécie de "ajudante de ordem" a cuidar de tudo –um tal Pedro Paiva, responsável pelas chaves do cofre-forte onde as joias deveriam estar bem guardadas, mas não estavam.

O que sabemos é que, dias depois, o ladrão foi preso com a boca na botija: tratava-se de Manuel Paiva, irmão do "ajudante de ordem", tendo as joias sido encontradas "no quintal da casa, em duas latas de biscoitos, ou de manteiga, enterradas na lama", como noticiaram os jornais.

Logo começaram a dizer, jocosamente, que o "Império estava na lama".

O "Pedro Banana", como passou a ser chamado Pedro 2º, e Teresa Cristina, "a mãe dos brasileiros", como era cognominada, afinal, resolveram perdoar os infratores, comutando-lhes a pena em perdão real. O chefe de polícia na época, Trigo de Loureiro, foi condecorado. Nos bastidores, o acontecido encobria segredinho escabroso, da vida na realeza: o imperador havia escondido de todos que tinha um alcoviteiro, substantivo que designa "aquele que mexerica, intrigante" ou que "alcovita, intermediário entre namorados e amantes" —ou seja, o próprio Manuel Paiva, já afamado larápio de bens palacianos—, e Sua Majestade, a imperatriz, com tanta exposição de riqueza, não era "tão virtuosa, tão santa", como se propagava e se dizia.

Só quem não perdoou ninguém foram os escritores Arthur Azevedo, Raul Pompeia e José do Patrocínio, que publicaram dramas, contos e noveletas nos jornais, glosando do episódio. Eu li estes dias "A Fuzarca do Monarca" (que pode ser encontrado facilmente em sebos virtuais), livro que reúne três historietas sobre o caso publicadas na imprensa da época —a comédia "Um Roubo no Olimpo", escrita por Azevedo; a novela "A Ponte do Catete", por Patrocínio, e o conto "As Joias da Coroa", por Pompeia. Além de muitas pilhérias, o livro traz trechos de reportagens estampadas em Gazeta de Notícias, Revista Ilustrada e Mequetrefe.

Agora temos as ricas joias do casal Bolsonaro camuflando algo tão pouco digno como as joias do passado. Sabe-se que por trás da blindagem imperial estava também o Exército e o ministro da Justiça, de cartola e fraque. Por aqui, pela República, com insígnias de general, tem-se Mauro Cid, ajudante de ordem e do Exército, que muito ainda precisa se explicar para a opinião pública.

Realeza vem do termo "real", originário do latim "regalis", relativo a "um rei que reina". Já o sufixo "eza", do latim "itia", normatiza qualidade ou modo de ser. Nos tempos do Império, o termo se aplicava e dava estatura a Pedro 2º; mas, na centenária República, Jair e Michelle nada têm a ver com realeza e dignidade, pelo que parece.

O caso das joias recebidas da Arábia Saudita marca um histórico de absurdo e de suspeita de corrupção do mais primário. Como no passado, a história se repete de forma escandalosa. Na década de 1880, o roubo das joias da imperatriz acelerou a queda do Império, como as joias de outra realeza, a Saudita, estão minando as bases política e moral do casal expulso do poder pelo voto do povo.

Isso tudo para dizer o quanto os militares investidos no poder se locupletam em nome da "res publica", em situações que se revestem em escândalos e piadas prontas –que vão de coroas reais a quepes de casernas.