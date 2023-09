Dos quatro times classificados para as semifinais da Libertadores, três são brasileiros (Palmeiras, Fluminense e Inter). Na Copa Sul-Americana, dois dos quatro são do Brasil (Corinthians e Fortaleza).

O Botafogo, se não tivesse atuado com quase todos os reservas na primeira partida contra o Defensa y Justicia, no empate por 1 a 1, teria grandes chances de se classificar. O São Paulo foi eliminado nos pênaltis pela LDU, após a vitória por 1 a 0. Faltou ao time pontas mais abertos e mais jogadas pelos lados.

Após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Estudiantes, seguida pela classificação nos pênaltis, Luxemburgo disse: "A estratégia foi correta". Ou seja, foi bom perder e confiar em Cássio. Poucas vezes vi um grande time brasileiro ser tão massacrado pelo adversário. O Estudiantes chutou quatro bolas na trave e perdeu inúmeras claras chances de gol. O imponderável, as defesas de Cássio e os erros técnicos nas finalizações contribuíram para o resultado.

O Corinthians usou a mesma estratégia contra o São Paulo, levou dois gols e foi eliminado da Copa do Brasil, um campeonato mais importante que a Copa Sul-Americana.

Cássio foi decisivo para a classificação do Corinthians - Juan Mabromata - 29.ago.23/AFP

Está cada dia mais evidente a estratégia dos técnicos argentinos, seja em qual país trabalham, de pressionar o adversário, tentar recuperar rapidamente a bola e ter o controle do jogo. Eles se preocupam com o posicionamento correto dos defensores para evitar os contra-ataques.

Já os técnicos portugueses, mais acadêmicos e científicos, preferem o equilíbrio, uma marcação intermediária, para correr menos riscos. É um modelo parecido com o do técnico português Mourinho. Assim joga o Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira.

Os treinadores brasileiros continuam indecisos e na berlinda. Os mais jovens são rapidamente demitidos e cancelados após poucas derrotas. Costumam ficar um longo tempo desempregados. Existe uma paciência maior com os veteranos, com a esperança de que vão dar certo, devido aos vários trabalhos anteriores vitoriosos.

Os treinadores argentinos são discípulos de Bielsa, o único treinador perdedor e com grande prestígio mundial. Nas Eliminatórias da Copa de 2002, a Argentina, dirigida por Bielsa, dominou todo o jogo contra o Brasil no Mineirão e perdeu por 3 a 0, em jogadas de contra-ataque e arrancadas individuais de Ronaldo Fenômeno. Ele sofreu três pênaltis e marcou os três gols.

A Argentina foi campeã das Eliminatórias de 2002, com grande vantagem, tornou-se favorita para o Mundial e foi eliminada na primeira fase, enquanto o Brasil, que tinha feito má campanha nas Eliminatórias, foi campeão do mundo.

Dizem que o jovem espanhol Guardiola, quando assumiu o comando do Barcelona, viajou até a Argentina para conversar com Bielsa. Guardiola bebeu também na fonte de Cruyff, um dos dez maiores jogadores e treinadores da história. Guardiola era atleta do Barcelona, comandado por Cruyff, que, por sua vez, inspirou-se em Rinus Michels, lendário treinador da Holanda na Copa de 1974, uma das maiores seleções de todos os tempos.

Pep Guardiola aprendeu também com Cruyff - Paul Ellis - 19.ago.23/AFP

Rinus Michels, Cruyff e Guardiola foram treinadores revolucionários, que mudaram o futebol no mundo. Bielsa foi o representante dessa evolução na América do Sul. Os quatro e vários outros ótimos treinadores espalhados pelo mundo compartilharam conhecimentos e transformaram a maneira de ver e de jogar, o que não significa que seja a única. A diversidade é fundamental em todas as atividades humanas.