Escrevi esta coluna antes da partida desta terça (18) entre Portugal e Republica Tcheca, pela Eurocopa. Na primeira rodada, não aconteceu nada de extraordinário nas atuações das principais seleções europeias. Repito, há pouca diferença técnica entre as melhores seleções da Europa e da América do Sul.

Na goleada da Alemanha sobre a Escócia por 5 x 1, o destaque foi o jovem e bom meia atacante Musiala. Há anos os alemães esperam que ele se torne um craque, o que ainda não é. A volta de Kroos melhorou bastante a equipe. Ele e Rodri, da Espanha, não erraram passes na primeira rodada.

O escocês Ralston tenta barrar chute de Musiala na partida Alemanha 5 x 1 Escócia - Damien Meyer - 14.jun.24/AFP

O grande passador não é apenas o que dá passes decisivos para gols. É também o que faz as escolhas certas, erra pouquíssimos passes e não dá a bola para o adversário.

O passe é o símbolo do jogo coletivo. Os craques precisam do conjunto para brilhar. A excessiva valorização dos meias ofensivos e atacantes, dribladores, individualistas e bons finalizadores, em detrimento dos meio-campistas que iniciam a construção das jogadas no próprio campo com excelentes passes, é um retrato do individualismo da sociedade brasileira.

Estava curioso para ver a Albânia jogar, tão elogiada e dirigida pelo brasileiro Sylvinho, ex-jogador e ex-treinador do Corinthians. Contra a Itália, a Albânia atuou com nove jogadores muito recuados, próximos à área, estáticos como bonecos em jogo de botão. Não pressionavam para recuperar a bola e não realizaram um único contra-ataque. Ganharam um gol de presente logo que começou o jogo e perderam por 2 x 1. Fiquei decepcionado.

Lance de Itália 2 x 1 Albânia - Pan Yulong/Xinhua

Nesta quarta (19) começa a Copa América, com o jogo entre Argentina x Canadá.

Por aqui, continua o Brasileirão, com os times bastante desfalcados por cederem jogadores para as seleções, um atestado da desorganização do futebol brasileiro. Na segunda-feira (17), Palmeiras goleou o Galo por 4 x 0 no estádio do Atlético-MG. O Palmeiras era melhor e ganhava por 1 x 0, mas a goleada só ocorreu porque Hulk foi expulso. A diretoria deveria parar de apoiar os chiliques e as reclamações de Hulk.

A decisão de Dudu de continuar no Palmeiras foi decepcionante para o clube, que queria fazer um bom negócio, e para o Cruzeiro, que teria um excelente reforço.

Chico, 80 anos

Nesta quarta, Chico Buarque, o maior poeta da música brasileira, completa 80 anos. Lá vai ele pelo calçadão do Leblon, com as pernas finas, o andar rápido, com a cabeça erguida como os craques e com a habilidade para driblar os curiosos marcadores. Ninguém consegue pará-lo.

Na minha casa, tenho reproduções em miniatura de pessoas de variadas atividades que, durante a minha vida, me emocionaram, me encantaram e embalaram meus sonhos com as suas espetaculares obras. Uma delas é o Chico.

Um momento que me deixou alegre e orgulhoso foi participar, convidado por ele, de uma gravação de DVD ao seu lado e do jornalista Fernando Calazans, no campo em que ele jogava futebol. Obviamente não cantei. Batemos um papo sobre futebol. Por questões físicas, não pude trocar tabelinhas com Chico. Faríamos uma boa dupla de atacantes.

Antes da Copa de 1998, entrevistei o Chico em Paris para o programa "Um Tostão de Prosa", que eu fazia na ESPN Brasil. Assim como Pedro Pedreiro, que sonhava com alguma coisa maior que o mundo, Chico sonhava com um time só de atacantes e muitos gols.

Quanto mais Chico deseja o anonimato e a liberdade, mais fica famoso. Ele não quer ser uma celebridade. Quer ser gente e ter o direito de ficar em silêncio ou de dizer coisas de que muitos não gostam.

Deixem em paz o seu coração.